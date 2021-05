Microsoft chce, żebyśmy używali programu Teams także poza szkołą i pracą

Nie da się ukryć, że Microsoft Teams to jeden z największych beneficjentów pandemii (jeżeli w ogóle można tak powiedzieć). Program, podobnie jak Zoom, stał się niesamowicie popularny, a ze względu na to, że stała za nim firma z Redmond, to właśnie Teams stał się narzędziem do pracy i nauki z domu. Jednak teraz szanse na to, że sytuacja wróci do normy są większe niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko bowiem mamy szczepionkę (kwestie skuteczności odkładamy na bok, lepiej się jednak zaszczepić niż tego nie zrobić), a fakt, że przez długi czas większość instytucji była nieczynna znacznie zmniejszył skalę zachorowań. Microsoft naturalnie widzi ten trend i czuje, że kiedy w końcu uda się opanować rozprzestrzenianie się wirusa, jego oprogramowanie straci na popularności. Stara się więc do tego nie dopuścić.

Microsoft Teams z nowymi funkcjami, także do użytku poza pracą

Na blogu Microsoftu pojawił się post, pokazujący, jakie nowości zmierzają do programu. Są to funkcje, które mają zachęcić potencjalnych konsumentów do korzystania z programu do organizacji spotkań rodzinnych oraz komunikacji z najbliższymi także po zakończeniu pandemii. Największym dodatkiem jest tzw. Together mode, który wycina tło z kamerek i umieszcza osoby uczestniczące w rozmowie w wirtualnym otoczeniu, jak kawiarnia czy pokój.