Zabezpieczenia dziesiątek laptopów z Windowsem złamane. Twojego też?

Badacze - Jesse D'Aguanno i Timo Teräs - skupili się na trzech rodzajach czujników linii papilarnych: ELAN, Synaptics, i Goodix wbudowanych w wyżej wymienione modele laptopów. Wspomniane czujniki typu Match-on-Chip (MoC) posiadają własny mikroprocesor i pamięć masową, co teoretycznie zwiększa bezpieczeństwo, jednak badacze odkryli, że ze względu na specyfikę ich działania są one podatne na ataki.

Głównym problemem okazało się to, że mimo iż czujniki MoC uniemożliwiają przechowywanie danych odcisków palców w celu późniejszego ich odtworzenia, nie zapobiegają one możliwości symulacji prawidłowej komunikacji między czujnikiem a komputerem przez złośliwe oprogramowanie. Takie zachowanie czujników otwiera drzwi dla potencjalnych ataków, w tym tych typu man-in-the-middle (MiTM), w których atakujący mogą fałszywie naśladować proces uwierzytelniania.

Microsoft - w odpowiedzi na te zagrożenia - opracował protokół Secure Device Connection Protocol (SDCP) mający na celu weryfikację, czy urządzenie do pobierania odcisków palców jest zaufane i opatrzone odpowiednimi zabezpieczeniami. Jednakże, badacze z Blackwing Intelligence wykazali, że nawet ten protokół nie jest niezawodny. Wykorzystując odpowiednie spreparowane urządzenie Raspberry Pi 4 z Linuksem, udało im się obejść system uwierzytelniania Windows Hello na wszystkich trzech laptopach.

W laptopach Dell i Lenovo użycie niestandardowego stosu TLS przez czujnik Synaptics, a nie SDCP do zabezpieczenia komunikacji USB umożliwiło badaczom obejście uwierzytelniania poprzez wyliczenie identyfikatorów i zarejestrowanie odcisku palca atakującego jako ten, który należy do prawowitego właściciela komputera. Podobnie, w przypadku Surface Pro X, gdzie czujnik ELAN nie korzystał z ochrony SDCP i używał niezabezpieczonej komunikacji USB, badacze zdołali oszukać czujnik odcisków palców i ominąć jego zabezpieczenia.

Na koniec, badacze podkreślili, że mimo iż Microsoft podjął znaczące kroki w celu zabezpieczenia kanałów komunikacji między urządzeniami biometrycznymi a komputerem, producenci urządzeń nie zawsze właściwie implementują te rozwiązania. Wskazali na fakt, że SDCP nie był nawet aktywowany na dwóch z trzech testowanych laptopów, co wyraźnie wykazuje - dość ironicznie - lukę między teorią a praktyką w dziedzinie realnego stosowania bezpieczeństwa biometrycznego.

Wszystko to rzuca światło na rosnące znaczenie bezpieczeństwa biometrycznego w erze cyfrowej, gdzie coraz więcej użytkowników polega na tych technologiach do ochrony swoich danych. Z 84,7% użytkowników Windows 10 logujących się za pomocą Windows Hello w 2023 roku, w porównaniu do 69,4% w roku 2019 staje się absolutnie jasne to, że potrzeba znacznie więcej niż tylko zaawansowanych technologii do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników - potrzebna jest również dobra wola ze strony producentów sprzętu. Ci - swoimi zaniedbaniami - mogą wystawić swoich klientów na spore niebezpieczeństwa. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi.