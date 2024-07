Microsoft stawia pracownikom ultimatum: tylko iPhone, żadnych Androidów

Microsoft ustala nowe zasady wewnątrz firmy. Od września wszyscy użytkownicy z Chin i Hong Kongu muszą do celów służbowych korzystać z iPhone'a.

Microsoft przez zacieśnianie stosunków z Samsungiem i implementacją w swoim systemie rozwiązań ekosystemowych na miarę tych znanych od Apple jest w dużej mierze kojarzone z Androidem. Po tym jak firma porzuciła własny system mobilny, bardzo zbliżyła się z mobilnym system Google chcąc zaoferować doświadczenia na miarę tych, na które mogą liczyć użytkownicy iPhone'ów, Maków i iPadów. Dlatego wiele osób może być zaskoczonych i zszokowanych decyzją Microsoftu, którzy ogłosił że ich pracownicy w Chinach będą mogli w celach służbowych korzystać wyłącznie ze smartfonów Apple.

Bez Androida, a z iPhonem. Takie wymogi stawia Microsoft swoim pracownikom z Chin

Wczoraj Microsoft ogłosił, że ich wszyscy pracownicy którzy mieszkają w Chinach mają zakaz korzystania ze smartfonów z Androidem w celach służbowych. Jedynym systemem po który mogą sięgać jest iOS, czyli iPhone. Zmiany te mają wejść w życie od września tego roku. Wszyscy przebywający w Chinach i Hong Kongu pracownicy zmuszeni będą weryfikować swoją tożsamość logując się do komputerów i telefonów. Gigant z Redmond miał poinformować o tym wymogu swoich pracowników za pośrednictwem wewnętrznego komunikatu, a pierwszy raz poinformował o tym Bloomberg.

Skąd ta zmiana? Wszystko ma być bezpośrednio powiązane z dostosowywaniem się do globalnej inicjatywy Secure Future Initiative. Tym samym wszyscy pracownicy firmy mają być zobowiązani do korzystania z ich autorskiego menadżera haseł (Microsoft Authenticator) oraz aplikacji Identity Pass. Wszyscy przebywający w Chinach pracownicy otrzymają firmowe iPhone 15, z których mają korzystać do wszystkich firmowych zadań.

Może to brzmieć nieco kuriozalnie, ale Microsoft stawia na bezpieczeństwo i korporacyjną jednolitość w temacie. W dobie coraz większych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem raczej nikogo nie powinno to dziwić.

Grafika: Depositphotos.com