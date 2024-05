Apple zagrożone - Microsoft i spółka ich doganiają

Microsoft zaczyna doganiać Apple, a to oznacza, że pozostali producenci laptopów także. Co dzieje się na rynku tych komputerów?

Rynek komputerów osobistych wkracza w nową erę z serią Copilot+ PC, prezentowaną przez czołowych producentów takich jak Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung oraz Microsoft Surface. Microsoft zapowiada, że będą to najszybsze i najinteligentniejsze komputery z systemem Windows, oferujące wydajność na poziomie 40+ TOPS i całodzienną żywotność baterii.

Nowa architektura systemu łączy moc procesora, karty graficznej i jednostki przetwarzania neuronowego (NPU), co czyni je do 20 razy mocniejszymi i do 100 razy bardziej wydajnymi w obsłudze AI niż poprzednie modele. Komputery Copilot+ mają przewyższać 15-calowego MacBooka Air o 58% pod względem wydajności wielowątkowej i zapewniać do 22 godzin odtwarzania wideo. Z nowymi innowacjami w zakresie AI i wydajności, Copilot+ PC obiecują zrewolucjonizować rynek komputerów osobistych.

O tych nowościach rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach.

