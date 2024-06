UE ma problem z Teams. Microsoftowi grozi ogromna kara

W lipcu ubiegłego roku Unia Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie rzekomego naruszenia zasad uczciwej konkurencji ze strony Microsoftu, po tym jak podmioty odpowiedzialne za Slack i Alfaview złożyły do Komisji Europejskiej skargę, w której zarzucono gigantowi z Redmond złamanie postanowień artykułu 102 TFUE, zabraniającego nadużywania dominującej pozycji na rynku. O jakie nadużycia chodzi? Cóż, Slackowi i Alfaview przeszkadza Teams, będący jedną z najpopularniejszych aplikacji do wideokonferencji.

Komisja Europejska jest nieugięta – działania Microsfotu to wciąż za mało

Wiele firm domyślnie korzysta z narzędzi skupionych wokół pakietu Microsoft 365, niejako nie dając pracownikowi wyboru i zmuszając go do pracy z Outlookiem czy Wordem. Pakiet ten w ramach uzupełnienia zawiera także aplikację Teams, a to według Slack i Alfaview – a teraz także i według Komisji Europejskiej – zaburza konkurencyjność i sprawia, że alternatywom Teams trudniej dotrzeć do pracowników zamkniętych w ekosystemie oprogramowania Microsoftu.

Źródło: Depositphotos

KE przygląda się tej sprawie już od roku, naciskając na Microsoft w celu wymuszenia zmian, ale te , które wprowadziła amerykańska firma, okazały się niewystarczające. Microsoft zaczął bowiem oferować pakiety bez aplikacji Teams, ale KE stwierdziło, że to wciąż za mało.

„Komisja wstępnie stwierdza, że ​​zmiany te są niewystarczające, aby rozwiać jej obawy i że konieczne są dalsze zmiany w postępowaniu Microsoft, aby przywrócić konkurencyjność”

Piłeczka jest teraz po stronie Microsoftu i gigant będzie miał okazje bronić swoich racji, ale KE wygląda na nieugięte. Jeśli tłumaczenia firmy nie zostaną uznane za zasadne, to Microsoftowi będzie grozić kara w wysokości 10 procent jej rocznego światowego obrotu.

