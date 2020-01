Microsoft rośnie jak na sterydach. Takich wyników można zazdrościć

Największą kategorią w kontekście pieniędzy „przynoszonych” do Microsoftu jest zdecydowanie dział More Personal Computing, gdzie zawierają się przychody z producentów OEM sprzętów z Windows na pokładzie. I tutaj zanotowano wzrost na poziomie 18%, co można korelować z ograniczeniem podaży układów scalonych. W kategorii urządzeń profesjonalnych zanotowano wzrost na poziomie 26%, natomiast „non-Pro” to 4% – co rzecz jasna ma związek z końcem wsparcia dla systemu Windows 7.

Produkty Windows Commercial oraz usługi chmurowe razem wzrosły o 25%, głównie dzięki rozrostowi Microsoft 365. Jest jednak dział, który zanotował pewne spadki: to wszystko, co wiąże się z elektroniczną rozrywką i Xbox. Przychody z gier spadły o 21%, spadł również Xbox o 11%. Przychody z reklam w wyszukiwarkach wzrosły o 6%, jednak nie jest w stanie to w pełni amortyzować spadków Xboksa. Można powiedzieć, że rozmiar tego zjawiska i tak został pomniejszony dzięki wzrostowi, który odbył się w zeszłym roku dzięki Fortnite.

Microsoft ma bardzo dobre wyniki – giełda zareagowała pozytywnie

Akcje Microsoftu po opublikowaniu raportu finansowego podrożały – inwestorom spodobały się te liczby i dobrze wróżą one na przyszłość. Trzeba przyznać, że wiele firm chciałoby mieć tak poukładane finanse – jednak to nie dziwne w Microsofcie. Największym zaskoczeniem według mnie jest doskonała kondycja LinkedIn – pamiętacie jak komentowano to przejęcie? Nie wróżono LinkedIn zbyt świetlanej przyszłości… a tu proszę.