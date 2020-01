Takie wspólne działania obydwu firm mogą wydawać się niczym wyjątkowym, ale zdecydowanie działają na korzyść użytkowników i to z kilku powodów. Po pierwsze, naprawdę fajne rozwiązania trafiają dość szybko nie tylko do jednej konkretnej przeglądarki, lecz użytkownicy mogą z nich korzystać w kilku i to do nich należy wybór, czy wolą wybrać rozwiązanie Microsoftu czy Google nie biorąc pod uwagę jednej konkretnej funkcji. Po drugie, wspólne doświadczenie obydwu firm umożliwia implementację nowości bez większych niedociągnięć i błędów. To nie jest bez znaczenia, bo długa droga dla nowych funkcji, poprzez kilka kanałów dystrybucji przeglądarek, pokazuje na jak wielu płaszczyznach muszą być one zweryfikowane zanim trafią do finalnej wersji przeglądarki, która jest najpopularniejszą wersją aplikacją.

Jeszcze nie teraz, ale Edge staje się dobrą alternatywą dla Chrome

Jak pisałem wcześniej, jak na razie trudno mi będzie zrezygnować z Edge na rzecz Chrome głównie dlatego, że propozycja Microsoftu nie jest na tyle rozwinięta w wersji mobilnej, bym mógł na niej polegać, ale po serii ostatnich doniesień na temat rozwoju Edge oraz udziału Microsoftu w pracach nad Chrome, zaczynam na poważnie uważać Edge za kandydata dla następcy dla Chrome. Tym bardziej, że tym razem Microsoft nie ogranicza się tylko do własnej platformy, Windows 10, ale od razu udostępnia własną przeglądarkę na macOS, więc Edge nareszcie staje się rzeczywiście aplikacją uniwersalną i multiplatformową.

Jakiś czas temu Sieć obiegły zrzuty ekranu, na których widniała możliwość logowania do Edge za pomocą konta Google. Niedługo później uznano te rewelacje za fałszywe, ale jeśli faktycznie taka kooperacja obydwu firm byłaby możliwa i mógłbym korzystać z Edge i Chrome naprzemiennie, to zgłaszam gotowość do zmiany przeglądarki na Windows 10 lada moment.

