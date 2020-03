Microsoft Outlook zyskuje nowe moce na Androidzie i iOS

Obecnie na rynku mobile liczy się niewiele aplikacji do obsługi Naszej codziennej poczty elektronicznej. Bez wątpienia od dłuższego czasu w czołówce znajduje się Microsoft Outlook. Dlatego zawsze chętnie obserwuje co nowego dostarczają kolejne aktualizacje. Co ciekawe Microsoft na przestrzeni czasu podejmuje bardzo przemyślane kroki co do rozwoju tego produktu. Nowe funkcjonalności z reguły faktycznie wnoszą nową wartość. Oczywiście nie zawsze dotyczy to szerokiego grona odbiorców jak np. usprawniona obsługa maili za pomocą rysika, ale jednak zawsze jest to jakaś wersja.

Co nowego w Microsoft Outlook?

Nie inaczej jest tym razem. W przypadku wersji na Androida jest to możliwość podpisywania, a raczej opisywania zdjęć i dokumentów na potrzeby maila. Oczywiście najwygodniej będzie się to robić rysikiem, jednak nic nie stoi na przeszkodzie żeby porysować trochę palce (w końcu Jobs uważał palec za rysik idealny!). Niestety ta funkcjonalność ma jedną drobną wadę. Działa tylko dla zdjęć czy skanów, które zostały zrobione z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Outlook. Jeśli chcemy wykorzystać istniejące już zdjęcie będzie trzeba to zrobić po staremu. Mimo wszystko funkcjonalność ma swoją zaletę, ale Microsoft mógł zrobić to zdecydowanie lepiej.

W przypadku iOS zyskujemy dwie nowe opcje. Pierwsza dotyczy planowania spotkań. Od teraz możemy określać czy dany gość jest wymagany na danym spotkaniu czy jego obecność jest opcjonalna. Tutaj wartość jest bezsprzeczna, ale moje zdziwienie rodzi fakt, że to nie było zaimplementowane od samego początku. Druga rzecz to raczej wartość dla samego Microsoftu. W najnowszej aktualizacji znajduje się opcja wysyłania opinii za pośrednictwem aplikacji Microsoft Outlook. Co ciekawe, z własnego doświadczenia wiem, że tego typu wiadomości nie lądują w koszu i są faktycznie rozpatrywane. Więc jeśli korzystacie z apki od MS na swoich smartfonach od Apple i chcecie się czymś podzielić z twórcami, zdecydowanie warto spróbować.