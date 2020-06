Microsoft nie taki altruistyczny na jaki wyglądał? Ten wyciek maili na to wskazuje

Pamiętacie mój niedawny wpis? Chyba czas odszczekać pewne słowa, które tam napisałem. Dużo ciepłych słów powiedziałem o firmie Microsoft i ich podejściu do technologii rozpoznawania twarzy. Firma oficjalnie powiedziała, że zaprzestaje sprzedaży tego rodzaju rozwiązań dla policji i innych organów egzekwujących prawo, tak długo, jak kwestie jej wykorzystania nie zostaną uregulowane prawnie.

Niestety – dla firmy z Redmond – wyciekły pewne maile, które jasno wskazują, że niedawno próbowali bardzo namiętnie sprzedać technologię rozpoznawania twarzy rządowi oraz jednostkom takim jak DEA (Drug Enforcement Administration).

Oto fragment jednego z maili:

Great chatting with you yesterday. Here is a recap of what I have in mind.

I am getting the Microsoft Cognitive Services Group to come in from Redmond to discuss use-cases for their Media Services. As you may be aware, Microsoft Azure has many of these services (Translation, Transcription, Video Processing, Facial Recognition, etc.) running the Public Azure. Microsoft has only some of these services running in the Microsoft Azure Government (MAG) Cloud and they are looking at what else needs to be transitioned over to MAG.