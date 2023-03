Dwa i pół roku po pierwszej prezentacji Microsoft Loop trafia do użytkowników. Jednak nie jako pełnoprawne narzędzie, a "publiczna wersja zapoznawcza". Czym się charakteryzuje i co oferuje? Sprawdzamy!

Pierwsze zapowiedzi Microsoft Loop - rozbudowanej platformy i aplikacji (w tym mobilnej) do zdalnej pracy zespołowej - pojawiły się w listopadzie 2021 r. Konrad już wtedy dostrzegał podobieństwa z rozwiązaniami dostarczanymi przez inne firmy - w tym Adobe i ich aplikacji do współpracy w chmurze, które są dostępne z poziomu Creative Cloud. Nie można też nie dostrzegać podobieństw z innym znanym narzędziem - Notion. To rozbudowany edytor dokumentów, nad którymi mogą pracować całe zespołu bez obaw, że stracone zostanie cały postęp prac, zmian i edycji. Jednak to Microsoft chce, by ich narzędzie stało się najpopularniejszą platformą do tego typu współpracy - czy im się to uda? Wszystko zależy od tego, jak sami użytkownicy podejdą do Loop - platformy, która właśnie wkroczyła w fazę otwartych testów w ramach tzw. "publicznej wersji zapoznawczej".

Czym w ogóle jest Microsoft Loop? Najprościej skorzystaj z oficjalnego opisu platformy:

Microsoft Loop to przekształcające środowisko współtworzenia, które łączy zespoły, zawartość i zadania na różnych urządzeniach i narzędziach. Loop łączy w sobie zaawansowaną i elastyczną kanwę z przenośnymi składnikami, które swobodnie się poruszają i pozostają zsynchronizowane między aplikacjami - dzięki czemu zespoły mogą wspólnie myśleć, planować i tworzyć.

Microsoft Loop. Platforma do pracy zespołowej już dostępna

Loop składa się z trzech elementów:

Składniki pętli to przenośne elementy zawartości, które pozostają zsynchronizowane we wszystkich miejscach, w których są udostępniane. Składniki umożliwiają współpracę w ramach pracy —-na stronie w pętli lub na czacie, poczcie e-mail, spotkaniu lub dokumencie. Mogą to być listy, tabele, notatki i nie tylko - zawsze pracujesz z najnowszymi informacjami w preferowanej aplikacji, takiej jak Microsoft Teams, Outlook, Word, Whiteboard i aplikacja Loop.

to elastyczne kanwy w aplikacji Loop, w których można gromadzić osoby oraz wszystkie składniki, linki, zadania i dane. W pętli strony mogą zaczynać się małe i rosnąć, aby dopasować je do rozmiaru pomysłów. Strony pętli mogą być udostępniane w aplikacjach M365 jako link lub jako składnik osadzony Loop. Pętle obszarów roboczych to współużytkowane przestrzenie umożliwiające Tobie i Twojemu zespołowi wyświetlanie i grupowanie wszystkich ważnych elementów projektu, co ułatwia śledzenie tego, nad czym pracują wszyscy, i śledzenie postępów w realizacji wspólnych celów.

Składników Loop można też używać w aplikacji Teams, Outlook, Word dla sieci Web oraz Whiteboard. Jak to działa? Patrząc na aplikację do zarządzania pocztą elektroniczną, składniki w postaci tabelę, akapit, listę zadań można stworzyć w wiadomości e-mail, a następnie wkleić link do nich na czacie w aplikacji Teams. Inni będą mieli możliwość wyświetlania i udostępniania komentarzy lub zmian, które będą natychmiast wyświetlane u innych uczestników.

Microsoft Loop dostępne jest na stronie loop.microsoft.com lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnych na Androida i iOS (w ramach aplikacji testowej Testflight), które ułatwiają pracę zespołową bez dostępu do komputera. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment działanie aplikacji na smartfonach jest utrudnione - głównie dlatego, że nie obsługują one na ten moment kont osobistych. Microsoft zapewnia jednak, że wkrótce się to zmieni i przy kolejnej próbie sprawdzenia aplikacji uda wam się zalogować standardowym kontem.