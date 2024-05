Chcesz laptopa z Windowsem? Te modele zmiotą konkurencję

Po latach wyśmiewania projektu "Windows na ARM", wspólpraca pomiędzy Microsoftem, producentami sprzętu i Qualcommem w końcu przyniosła efekty. Nieidealne, czego dowodem jest kierunek, w którym rozwija się sam Windows, ale niemniej, są to efekty, na które wiele osób realnie czekało.

Przejście na architekturę ARM to szansa na większą wydajność oraz efektywność układów, a co za tym idzie - także na dłuższe życie na baterii, tak ważne przecież w przypadku laptopów. Jest też to szansa na podążenie drogą, którą jakiś czas temu wyznaczył macOS, jeszcze lepszej współpracy na linii komputer — telefon.

I oczywiście, laptopy na ARM na początku będą niszą i pierwsze generacje będą miały swego rodzaju problemy wieku dziecięcego, jak chociażby konieczność korzystania z wybranych aplikacji przez warstwę kompatybilności. Jeżeli jednak chcemy kupić laptopa, to będzie to maszyna, która ma posłużyć przez lata, a więc — warto postawić na sprzęt, przed którym rozwija się świetlana przyszłość. Jakie laptopy z nowym układem od Qualcommu (Snapdragon X Plus/Elite) można już kupić, bądź niedługo trafią do sprzedaży.

Microsoft Surface Pro 11 / Laptop 7

Nowe komputery od Microsoftu naturalnie są pierwszymi, spełniającymi warunek bycia "Copilot+ PC". W przypadku Surface Pro firma zapewnia matrycę OLED, do 14 godzin czasu pracy na baterii (20 w przypadku Surface Laptop) i połączenie Snapdragona X Plus/Elite z 32 GB RAMu i aż do 1 TB miejsca na dane. Cena? Za oba urządzenia zapłacimy od 5 399 zł.

Galaxy Book4 Edge

Samsung był pierwszy, by pokazać swój komputer, który również został zbudowany na podstawie, jaką jest Snapdragon X Elite. tutaj mamy warianty 14 i 16 cali, dotykowy ekran DynamicAMOLED o rozdzielczości 3K i odświeżaniu 120 Hz. Laptopy oferują też dobry wybór portów oraz dostęp do wszystkich udogodnień od Samsunga, jak Knox czy Galaxy AI.

Asus Vivobook S 15

Kolejnym laptopem, który posiada na swoim pokłądzie Snapdragona X Elite jest Asus Vivobook S 15. Tutaj też mamy matrycję OLED (2880 x 1620 px) o odświeżaniu 120 Hz, 32 GB RAM i 1 TB dysku NVMe 4.0. Bateria 70 Wh ma zapewnić do 18 godzin pracy. Cena za taką konfigurację wynosi 5999 zł

Acer Swift 14 AI

Naturalnie, wśród producentów nie mogło zabraknąć Acera, który chwali się, że jego urządzenie przy zaledwie 1,36 kg wagi osiąga aż 26 godzin pracy na jednym ładowaniu. Przekątna ekranu to w tym wypadku 14,5 kg . Do wyboru mamy dwa procesory Snapdragon, a na pokładzie jest też własny algorytm AI nazwany, bez zaskoczenia, Acer AI.

Lenovo Yoga Slim 7x

Nowe komputery od Lenovo dostępne będą od czerwca i oprócz Snapdragona X Elite będą miały na pokładzie 16 GB RAMU, 1TB pamięci i baterię o pojemności 70 Wh z szybkim ładowaniem 65 W. Ekran tutaj to 14,5 calowy panel OLED 2944 x 1840 pikseli o jasności 1000 nitów i 90 Hz odświeżania. Waga to zaledwie 1,28 kg, a cena zaczyna się od 1289 dolarów, czyli niecałych 5060 zł. Obok modelu Yoga Lenovo wprowadzi też wersję ThinkPad dla biznesu.

Dell XPS 13

Swój laptop ze Snapdragonem prezentuje także Dell. Tu mamy Snapdragona X Elite, 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane na dysku NVMe. Matryca to 120 Hz IPS o przekątnej 12,4 cala i rozdzielczości 1920 x 1200px. Pojemność baterii tutaj to 55 Wh z 60 W zasilaczem, a całość waży zaledwie 1,19 kg. Cena? Wysoka, bo aż 10 899 zł.

Widać więc, że ze względu na korzystanie z tej samej rodziny SoC, modele laptopów są bardzo podobnie wyposażone. Który z nich wybrali byście dla siebie?

