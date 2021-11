Ignite 2021. Nowości w aplikacjach i narzędziach Microsoftu

Microsoft przedstawił szereg nowości, jakie w najbliższym czasie zawitają do pakietu biurowego Office na komputerach z Windowsem i w przeglądarce internetowej. Sprawdzamy, na co warto czekać także w innych programach i usługach firmy

Pakiet biurowy Office to rozbudowane narzędzie, z którego korzystają osoby prywatne, pracownicy biurowi i wielkie korporacje. Praca zdalna i hybrydowa wymusza na producentach oprogramowania zmiany, które usprawniają nie tylko współtworzenie dokumentów, ale ich późniejszą, łatwą edycję. Dochodzi do tego wygodniejsze zarządzanie plikami, projektami i wszystkim, co przechowujemy w aplikacjach biurowych wchodzących w skład pakietu Office.

Tegoroczna konferencja Ignite 2021 prezentuje szereg zmian, jakie Microsoft szykuje dla swojego portfolio aplikacji. A wszystko po to, by ułatwić nam pracę w stale zmieniających się warunkach i sprostać oczekiwaniu pracodawców i pracowników szukających sprawdzonych rozwiązań. Największa nowość? Microsoft Loop. To cały ekosystem połączeń pomiędzy programami i kontaktami wpływający pozytywnie na pracę zdalną i współpracę online. I choć wszystko wydaje się lekko zagmatwane: Loop to zarówno aplikacja, jak i mechanizmy, które znajdą się w innych narzędziach Microsoftu; tak przyszłość współpracy w chmurze wydaje się bardzo interesująca.

Office z nowościami w przeglądarce i aplikacji na komputerach z Windowsem

Microsoft przygotowuje się też na wdrożenie sporych zmian do pakietu Office. Wideo podsumowujące najciekawsze nowości obejrzycie poniżej:

A na co warto czekać w nadchodzącej aktualizacji? To przede wszystkim odświeżenie ekranu domowego, który przejmie centrum sterowania. Hub pozwoli na dostęp do wszystkich plików aplikacji biurowych dając jednocześnie możliwość ich szybkiego podglądu i edycji. Pozwala na to sekcja "Szybkiego dostępu", w której pojawiać się będę podpowiedzi, które dokumenty potrzebują uwagi. W tej sekcji dostępne będą rekomendowane akcje i narzędzia edycji. W karcie "Moja zawartość" znalazła się wyszukiwarka z zaawansowanym filtrowaniem, w której znaleźć można nie tylko pliki lokalne, ale także pochodzące z innych aplikacji i narzędzi Microsfotu, np. Teams, Outlook, OneDrive czy SharePoint.

Nowością będzie karta "Tworzenia". Znajdą się w niej wszystkie dostępne aplikacje i narzędzia wraz z szablonami. Poczynając od standardowych, a kończąc na tworzonych przez firmy lub instytucje, które wymagają ujednoliconego wyglądu dokumentów trafiających do obiegu wewnętrznego i zewnętrznego. Nie zabraknie też filtrowania umożliwiające szybkie wybranie odpowiedniego typu pliku do rodzaju tworzonego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego czy prezentacji.

Zmiany w Office w przeglądarce i aplikacji na komputerach z Windowsem mają się pojawiać w najbliższych miesiącach. Tradycyjnie, nie wszyscy będą mogli z nich skorzystać w jednym czasie.

Microsoft Ignite 2021. Nowości w aplikacjach i narzędziach Microsoft

Oprócz Microsoft Loop i zmian w Office, na Ignite 2021 zapowiedziano kilka innych ważnych zmian w aplikacjach i narzędziach oferowanych przez firmę. To między innymi: