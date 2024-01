Microsoft goni Sony. Uczyni granie wygodniejszym niezależnie od sytuacji

Jak informuje serwis The Verge, w najnowszej wersji beta aplikacji Xbox na smartfony, Microsoft udostępnił możliwość sterowania dotykowego konsolami Xbox w trybie gry zdalnej Xbox Remote Play. Pozwala ona na uruchamianie konsoli podłączonej do sieci i strumieniowanie obrazu na zewnętrzne urządzenie. Jednak do tej pory, by można było wygodnie grać na ekranie iPhone'a lub dowolnego smartfona z Androidem, potrzebny był kontroler Bluetooth. To zmieni się teraz, gdy w aplikacji Xbox dostępne będą wszystkie, znane z kontrolera Xbox, przyciski.

Źródło: Tom Warren, The Verge

Tom Warren z serwisu The Verge podaje, że sterowanie dotykowe działa zaskakująco dobrze. I nie ma się w sumie co dziwić, gdyż podobną funkcję Microsoft oferuje dla przynajmniej setki gier oferowanych w ramach usługi Grania w chmurze Xbox. Wybrane tytuły dostępne w katalogu Xbox Game Pass, które można uruchomić na smartfonie, oferują sterowanie dotykowe bez konieczności sięgania po kontroler.

Xbox z dotykowym sterowaniem na smartfonie - wygodniejsza gra zdalna. Jak to działa u innych?

A jak to działa z konsolami PlayStation? Sony od dawna udostępnia możliwość grania zdalnego na smartfonach, tabletach, czy komputerach. Dedykowana aplikacja PS Remote na iOS i Androida w pełnie wspiera sterowanie dotykowe i do zabawy nie jest potrzebny dostęp do kontrolera DualShock 4 (PS4) lub Dualsense (PS5). W zależności od posiadanego sprzętu sterowanie z poziomu smartfona, oprócz zestawu tradycyjnych przycisków funkcyjnych, oferuje dostęp do dodatkowych opcji, np. Ustawienia, Przycisk tworzenia, Przycisk PS, czy Przycisk opcji.

Nie da się jednak ukryć, że gra na kontrolerze, nawet podłączanym do smartfona, daje więcej frajdy i jest bardziej ergonomiczna. Nie zawsze jednak bierzemy kontroler ze soba, np. w podróż, gdzie mamy dostęp do szybkiego internetu bezprzewodowego i możemy wrócić do swojej ulubionej gry, z dala od konsoli. Dobrze więc widzieć, że Microsoft nadrabia zaległości i wkrótce pozwoli na korzystanie z ekranu dotykowego jako kontrolera w sytuacji, w której gramy zdalnie na konsoli Xbox. Pytanie tylko, kiedy opcja ta zostanie udostępniona wszystkim. Na ten moment jest testowana w rozwojowej wersji apki Xbox.