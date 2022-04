Microsoft Edge w wersji 100. Zmiany w przeglądarce nie powalają

Niedawno Google Chrome świętował premierę długo wyczekiwanej wersji 100 wprowadzającej między innymi lepsze zarządzanie kilkoma ekranami oraz poprawki bezpieczeństwa. Teraz przyszedł czas na Microsoft Edge, który także ma już okrągłą stówkę na karku. Choć nie ma żadnej rewolucji, to w najnowszej wersji przeglądarki znalazło się kilka zmian.

Microsoft wypuścił wczoraj finalną wersję aktualizacji o numerze 100 do swojej domyślnej przeglądarki Edge. Podobnie jak w przypadku Chrome 100 zmiany nie są szczególnie szokujące. Nowa wersja wprowadza przede wszystkim możliwość dwukierunkowego udostępniania plików cookie pomiędzy sesjami umierającego już Internet Explorera a Microsoft Edge.

"Do tej pory ciasteczka w trybie IE mogły przenosić informacje o sesji ze stron używających nowoczesnego silnika do stron używających starszego silnika, jednak to samo nie mogło działać w drugą stronę. Teraz możliwe jest współdzielenie plików ciasteczek w obie strony"