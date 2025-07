Na punkcie tej gry oszalał świat. Wiemy, kiedy trafi na Xboxa

Dobrych gier kooperacyjnych to ze świecą szukać, a gdy już trafiają na rynek, to zazwyczaj są to produkcje o familijnym charakterze. Gdy więc pojawia się dobry tytuł z możliwością ostrej i wciągającej rozwałki, to gracze rzucają się na niego jak na ciepłe bułeczki – dokładnie tak było w przypadku Helldivers 2, które w ubiegłym roku zadebiutowało na PC i PS5. Posiadacze konsoli Microsoft męczyli Arrowhead Game Studios przez długie miesiące i w końcu dopięli swego. Gra trafi na Xbox Series X/S już niebawem.

Helldivers 2 – oficjalna data premiery na Xbox i ceny wersji przedpremierowych

Za co gracze tak pokochali Helldivers 2? Przede wszystkim za świetną grywalność, dynamiczną i wymagającą rozgrywkę, ale także za lekki humor, stałe wsparcie twórców i brak nachalnych mechanizmów pay to win. To sprawiło, że na początku 2024 roku o Helldivers 2 dudniły wszystkie media branżowe, a narzekali jedynie posiadacze Xboxów, którzy na tę zabawę musieli spoglądać z boku. To już niebawem się zmieni, bo twórcy zapowiedzieli datę oficjalnej premiery na konsolach Microsoftu.

Kooperacyjny shooter sci-fi zadebiutuje tam już 26 sierpnia 2025 roku – i to nie koniec dobrych wiadomości. Można już bowiem składać zamówienia przedpremierowe na dwie edycje Helldivers 2. Podstawkę wyceniono na 39,99 dolarów, a za wypełnioną dodatkami wersję Super Citizen Edition trzeba będzie zapłacić 59,99 dolarów.

Warto też przypomnieć, że gra przez ostatni rok otrzymała kilka ważnych aktualizacji, które sprawiły, że daje jeszcze więcej kooperacyjnego funu. Pamiętajcie też, że do gry konieczne jest stałe połączenie z siecią – Helldivers 2 nie oferuje trybu offline dla pojedynczego gracza.