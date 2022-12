Która przeglądarka jest najszybsza? W końcu się dowiemy

Jeżeli chodzi o przeglądarki, to w sieci trwa nieformalna wojna pomiędzy fanami poszczególnych marek, którzy przerzucają się argumentami na to, która z nich jest "naprawdę" najlepsza. Przeglądarki można oceniać pod różnymi kątami - szybkości, bezpieczeństwa, czy chociażby funkcji dodatkowych. Ba, sam nie tak dawno przygotowałem dla Was takie porównanie, w którym pokazałem różnice pomiędzy Edge'm a Google Chrome. Mogłem to zrobić, ponieważ te dwa programy korzystają z tego samego silnika do renderowania stron (chromium), dzięki czemu są bardzo podobne. Jak jednak porównać je z innymi, kompletnie różnymi programami jak Firefox czy Safari?

Speedometer 3 umożliwi właśnie takie porównanie

Jak pewnie wiecie, Speedometer to jeden z głównych benchmarków, który jest wykorzystywany w przypadku mierzenia wydajności przeglądarki. Jednak ze względu na to, że świat internetu ewoluuje bardzo szybko, ostatnia stabilna wersja tego benchmarku, wydana w 2018 roku, nie do końca oddaje to, jak ludzie korzystają z internetu dziś. Dlatego też trzy największe marki połączyły siły, by pomóc stworzyć narzędzie, które będzie najlepiej oddawało zastosowanie przeglądarek do najbardziej wymagających zadań i którego wyniki będzie można porównać pomiędzy wszystkimi dostępnymi silnikami.

Oczywiście, każdy chciałby, by benchmark jak najbardziej skupiał się na elementach, które dobrze wychodzą jego produktowi, jednak przez to, że nad jego stworzeniem współpracuje kilka marek i, oczywiście, oryginalni twórcy, być może w niedługiej przyszłości zyskamy narzędzie, które pozwoli raz na zawsze pokazać, która z dostępnych na rynku opcji jest tak naprawdę najlepsza.