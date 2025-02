Darmowy Office od Microsoftu już dostępny. Jakie są ograniczenia?

Darmowy Office to kusząca propozycja, ale jak to zwykle bywa, darmowy dostęp wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Użytkownicy korzystający z tej wersji będą musieli pogodzić się z obecnością reklam, które będą wyświetlane w trakcie pracy z dokumentami. To cena, jaką płacimy za dostęp do popularnych aplikacji, takich jak Word, Excel i PowerPoint, bez ponoszenia kosztów.

Reklama

Microsoft Office za darmo. Jakie są ograniczenia?

Ale ograniczenia darmowej wersji Office'a nie kończą się na reklamach. Funkcjonalność pakietu została okrojona, co oznacza, że użytkownicy nie będą mieli dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak dodatki, dyktowanie tekstu, zaawansowane formatowanie, projektant, SmartArt i wielu innych. Darmowy Office został zaprojektowany z myślą o podstawowych zadaniach, takich jak pisanie i edycja dokumentów. Jeśli potrzebujecie zaawansowanych narzędzi, subskrypcja Microsoft 365 nadal będzie niezbędna.

Kolejnym ograniczeniem darmowej wersji Office'a jest brak możliwości zapisywania plików lokalnie. Użytkownicy będą mogli przechowywać swoje dokumenty tylko w chmurze OneDrive. To wymusza korzystanie z usług Microsoftu i może być problematyczne dla osób, które preferują pracę z plikami przechowywanymi na własnym komputerze.

Darmowy Office - gdzie można korzystać?

Warto przypomnieć, że Microsoft oferuje również darmową wersję Office'a online, dostępną dla każdego posiadacza konta Microsoft. Ta wersja, choć również z ograniczoną funkcjonalnością, pozwala na tworzenie, przeglądanie i edytowanie dokumentów bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Wersja przeglądarkowa także integruje się z chmurą OneDrive, umożliwiając łatwe przechowywanie i udostępnianie plików.

Wprowadzenie (źródło: Beebom) darmowej wersji Office'a to z pewnością interesujący eksperyment ze strony Microsoftu. Darmowy Office to opcja, którą warto rozważyć, szczególnie jeśli potrzebujecie podstawowych narzędzi biurowych i nie chcecie wydawać pieniędzy na subskrypcję. Pamiętajcie jednak o ograniczeniach, dostępności tylko na Windows i reklamach (banery oraz 15 sekundowe wideo co kilka godzin).

Grafika główna: Depositphotos