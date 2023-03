Nadchodzi GPT4. Będzie potężniejszy i umożliwi tworzenie filmów

Microsoft oraz OpenAI wcale nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i wygląda na to, że wkrótce doczekamy się kolejnego wcielenia technologii, która wywróciła w ostatnim czasie sporo rzeczy do góry nogami. GPT4 to rozwinięcie GPT 3.5, który stoi za Bingiem napędzanym za pomocą AI oraz ChatGPT. Zmian możemy spodziewać się już w następnym tygodniu.

Okazuje się, że zarówno ChatGPT, jak i Bing pracujący pod kontrolą AI, nie spełniają wszystkich oczekiwań użytkowników. Prawdą jest to, że generowanie tekstów odbywa się nierzadko powoli, a i obecnie efekty pracy modelu językowego ograniczone są tylko do tekstu. Badacze natomiast chcą, aby użytkownicy mogli korzystać z wielu różnych form treści. Wiadomo, że wraz z wdrożeniem GPT4, możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi od AI w formie dźwięków oraz filmów. Będzie to oznaczało znacznie większy zakres rzeczy do wygenerowania i sądzę, że w jeszcze większym stopniu przekona ludzi do pracy ze sztuczną inteligencją. W przypadku wyszukiwarek takich jak Bing ma to zdecydowanie ogromne znaczenie: już od lat konsumujemy treści w Internecie na różne sposoby.

W trakcie wydarzenia zatytułowanego "AI in Focus - Digital Kickoff", Andreas Braun, CTO Microsoft Germany zapowiedział rychłe wdrożenie zaktualizowanego modelu GPT4 już w przyszłym tygodniu. Od pierwszych zapowiedzi sporą uwagę przywiązywano do tego, aby sztuczna inteligencja stojąca chociażby za odświeżonym Bingiem, była "multimodalna", wykorzystywała wiele różnych form wprowadzania interakcji oraz uzyskiwania odpowiedzi od AI. Ale to nie jest jedynie niespodzianka, która nas czeka w najbliższym czasie. OpenAI bowiem pracuje nad aplikacją mobilną ChatGPT, która miałaby bazować właśnie na zaktualizowanym modelu. Użycie programu dla telefonów komórkowych miałoby być zupełnie nowym rozdaniem, jeżeli chodzi o generowanie filmów zgodnie z życzeniem użytkownika. Biorąc pod uwagę ogromną rolę treści audiowizualnych, takie możliwości modelu GPT4 absolutnie nie dziwią. Przy okazji, możemy oczekiwać znacznie szybszego działania mechanizmu, który ma żwawiej reagować nawet na skomplikowane polecenia użytkowników.

ChatGPT stanie się również bardziej "ludzki". Postęp ma być widoczny gołym okiem

Nie tylko nowe funkcje modelu językowego będą czymś, co będzie stanowiło o widocznej różnicy. Użytkownicy mają być bardziej zadowoleni z efektów pracy sztucznej inteligencji, która ma być w generowanych treściach zwyczajnie... "bardziej ludzka". Chodzi tutaj o teksty, które będzie trudniej odróżnić od tego, co tworzą ludzie - ale nie tylko. Wskazana wyżej multimodalność to także wyzwanie w zakresie takiej produkcji dźwięków oraz wideo, która będzie do ułudy przypominała twory pochodzące od prawdziwych osób.

Microsoft zainwestował miliardy w OpenAI i bardzo aktywnie działa w zakresie rozwijania możliwości sztucznej inteligencji. Jeżeli tylko wszystko pójdzie dobrze, ChatGPT stanie się jeszcze bardziej potężnym narzędziem, które ułatwi nam jeszcze więcej codziennych zadań, które dotychczas trudno było zastąpić czymkolwiek innym. Inwestycja - jak widać - się zwraca.