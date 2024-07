Miała być rewolucja AI, będą opóźnienia. Co się dzieje z Apple Intelligence?

Z tymi dość zaskakującymi informacji przychodzi serwis Bloomberg, który stoi na stanowisku, że Apple nie udostępni Apple Intelligence w wersji beta w dniu premiery iPhone'a 16, który w sklepach zadebiutuje wraz z iOS 18 zainstalowanym na pokładzie. Zamiast tego, pierwsi użytkownicy mieliby otrzymać dostęp do sztucznej inteligencji napędzanej przez technologie Apple dopiero w październiku, wraz z aktualizacją iOS 18.1 (a także iPadOS 18.1 czy macOS Sequoia 15.1).

Opóźniona rewolucja. Co się dzieje z Apple Intelligence??

Co ciekawe, Mark Gurman zauważa, że Apple może w najbliższych dniach udostępnić pierwszą wersję beta... iOS 18.1. To byłoby zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że iOS 18 wciąż znajduje się w fazie testów i do pełnego udostępniania tego systemu zostało jeszcze dwa miesiące. iOS 18.1 oraz iPadOS 18.1 miałyby oferować deweloperom wgląd w Apple Intelligence oraz to, co oferować będzie sztuczna inteligencja wspomagana przez OpenAI i ich ChatGPT. Taki ruch miałby pozwolić samej amerykańskiej firmie na szybkie naprawienie błędów wyłapanych przez deweloperów i testerów i przygotować system na październikową premierę. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonać się mamy jeszcze w tym tygodniu. Pod warunkiem, że Apple rzeczywiście zdecyduje się na taki krok.

Warto jednak przypomnieć, że w pierwszej kolejności z Apple Intelligence skorzystają wyłącznie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i tylko w języku angielskim. W oficjalnym komunikacie podsumowującym możliwości Apple Intelligence dowiedzieliśmy się, że rozszerzenie na kolejne języki i kraje, w tym te unijne, jest planowane, ale najwcześniej w przyszłym roku. Czy Apple zdoła dostosować swoją technologię, by była zgodna z przepisami wynikającymi z Aktu o rynkach cyfrowych? Przekonamy się najwcześniej za kilka miesięcy. Pytanie też co z Polską? Czy w końcu doczekamy się porządnego asystenta i sztucznej inteligencji wspierających nasz język? Na ten moment nie wiadomo, patrząc jednak na fakt, ze konkurencja nie śpi i swoje rozwiązania oferuje po polsku, Apple powinno stanąć na wysokości zadania i nas nie rozczarować. Coś mi jednak mówi, że Apple Intelligence i usprawniona Siri do naszego kraju nie trafią – przynajmniej po polsku. Chciałbym się jednak mylić...