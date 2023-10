Messi rządzi w Ameryce. Kulisy transferu w nowym dokumencie

Fani Lionela Messiego i generalnie piłki nożnej będą mogli poznać kulisy transferu gwiazdora do Interu Miami w nowym dokumencie "Messi Meets America". Kiedy premiera i gdzie można go obejrzeć?

Messi Meets America - data premiery dokumentu

Lionel Messi to jeden z największych piłkarzy wszech czasów, a jego przejście do Inter Miami CF w Major League Soccer było historycznym wydarzeniem dla świata sportu. Jak wygląda życie i kariera Messiego w Ameryce? Na to pytanie odpowie nowy sześcioodcinkowy serial dokumentalny Messi Meets America, który zadebiutuje na Apple TV+ 11 października.

Serial, wyprodukowany przez SMUGGLER Entertainment, zabierze widzów za kulisy przygody Messiego w MLS, pokazując jego codzienne zmagania, sukcesy i wyzwania na nowym kontynencie. Zobaczymy, jak Messi wprowadza nową erę futbolu wraz ze swoimi kolegami z Inter Miami CF, a także jak radzi sobie z presją, oczekiwaniami i emocjami związanymi z jego niesamowitym talentem.

Zwiastun dokumentu o Messim w Inter Miami

"Messi Meets America" to nie tylko opowieść o piłce nożnej, ale także o kulturze, pasji i marzeniach. Serial przedstawi Messiego jako człowieka, który kocha to, co robi, i który chce dzielić się swoją radością z grania z milionami fanów na całym świecie. Serial pokaże także piękno i różnorodność Ameryki, która stała się nowym domem dla Messiego i jego rodziny. Nie zabraknie też wątków z innymi piłkarzami, w tym Davidem Beckhamem, który odpowiada przecież za ten transfer i jest prezydentem nowego klubu Messiego.

Jak zapowiadałem, nowy dokument "Messi Meets America" trafi na Apple TV+ 11 października. Pierwsze trzy odcinki będą dostępne od razu, a kolejne będą emitowane w trakcie trwania sezonu MLS, który kończy się 24 października. Zwiastun dokumentu obejrzycie powyżej i choć nie jest dostępny w jęz. polskim, to na platformie na pewno będzie dostępne tłumaczenie (minimum napisy).