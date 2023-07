Jak wysyłać plik samemu do siebie? Jest kilka metod

Dziś każdy z nas operuje na plikach. Czy mówimy tu o zdjęciach, filmach, dokumentach czy prezentacjach, na jakimś etapie każdy kiedyś stanął przed problemem posiadania plików na jednym urządzeniu, kiedy te potrzebne są na innym. W takim wypadku trzeba naturalnie rzeczony plik przesłać, a współczesna technologia oferuje kilka dróg - każda ze swoimi wadami i zaletami. Jak więc najlepiej przesłać plik samemu do siebie?

Opcja 1 - użycie pendrive'a

Jedną z najstarszych metod przenoszenia plików jest oczywiście użycie zewnętrznego nośnika. Kiedyś były to dyskietki czy płyty CD, później zamieniło się to na pendrive'y i karty SD. Skopiowanie plików na i z takich nośników zajmuje jednak czas, jednak mają one tę zaletę, że raz skopiowany plik już na nich zostaje, więc możemy go wykorzystać w różnych miejscach. Są one też poręczne w użyciu, oczywiście - jeżeli są pod ręką. Wiele osób nie nosi takich narzędzi ze sobą i są one niewygodne np. do użycia w przypadku telefonu. Jeżeli chodzi jednak np. o skopiowanie małych plików z komputera na komputer - pendrive wciąż jest najszybszą metodą.

Źródło: Unsplash

Opcja 2 - przesłanie przez chmurę

Szybkie połączenie internetowe odblokowało wiele nowych możliwości, w tym - przesyłanie plików z użyciem zewnętrznych serwerów. Istnieje dziś wiele darmowych opcji przesyłania, od rozwiązań takich jak Google Drive po serwisy pokroju WeTransfer. Korzystanie z chmury (jak np. tej od Google) ma wiele zalet, jak chociażby możliwość automatycznej synchronizacji, dzięki czemu nie trzeba samemu pamiętać o samodzielnym wysyłaniu plików. Tutaj też możemy udostępnić nasz plik każdemu, kogo wybierzemy, nie tylko sobie.

Źródło: Depositphotos

Opcja 3 - użycie komunikatora

To jeden z najpopularniejszych sposobów, szczególnie, jeżeli mamy do przesłania plik z telefonu na komputer. Dzięki tej metodzie możemy szybko przesłać chociażby zdjęcia, tym bardziej, że praktycznie każdy czat oferuje dziś opcje wysyłania plików "samemu do siebie". Wadą jest jednak to, że większość je też kompresuje, co oznacza utratę jakości. Dodatkowo - nie zaleca się przesyłania w ten sposób dokumentów i innych wrażliwych treści, ponieważ w razie włamania się na konto (np. na Facebooku, jeżeli używamy Messengera) złodzieje mogą mieć łatwy dostęp do przesyłanych plików.

Alushta, Russia - November 1, 2015: Woman holding iPhone6S Rose Gold with social networking service Facebook Messenger on the screen. iPhone 6S Rose Gold was created and developed by the Apple inc.

Opcja 4 - przesłanie bezpośrednio przez sieć

W ostatnim czasie świat Androida nieco nadgonił ekosystem Apple i dziś bez większego problemu można przesyłać pliki pomiędzy komputerem a telefonem bez użycia dodatkowych narzędzi. W przypadku Apple mowa tu oczywiście o AirDrop, natomiast w przypadku Windowsa możemy wykorzystać aplikacje "Łączę do Windows", która po bluetooth pozwoli nam zarządzać plikami z telefonu, bądź też niedawno udostępniony przez Google Nearby Share, pozwalający przesłać pliki na takiej samej zasadzie jak AirDrop.

Opcja 5 - bezpośrednie połączenie

Jeżeli tylko dysponujemy odpowiednim kablem, możemy połączyć ze sobą dwa komputery, bądź też - telefon z komputerem i przesłać pliki bezpośrednio tą drogą. Jednak w świecie, w którym coraz bardziej staramy się odchodzić od kabli, ta metoda jest coraz mniej popularna i wykorzystywana tylko, jeżeli mówimy o naprawdę dużych plikach.

A Wy, jakiej metody używacie najchętniej?

Źródło: Depositphotos