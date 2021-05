Messenger i Instagram mają nowe funkcje. Niektóre bardzo przydatne

Facebook nieustannie rozwija swoje produkty, starając się utrzymać status dominatora nie tylko w kwestii portali społecznościowych, ale też – narzędzi komunikacyjnych. Firmie nie brakuje problemów wizerunkowych, ale dzięki olbrzymiemu budżetowi może ona zaoferować swoim produktom nowości, które utrzymają przy nich klientów. Jest to dla Facebooka istotne szczególnie teraz, kiedy ze względu na kolejne wycieki danych i zmiany w polityce prywatności część ludzi dojrzała do tego, by spróbować alternatywnych aplikacji do komunikacji, jak Signal czy Telegram. Warto więc się przyjrzeć, jakie nowości wdrożył do Messengera i Instagrama Mark Zuckerberg.

Messenger i Instagram – co się zmieniło?

Oto, jakie nowości są już w Messsengerze:

Łatwiejsza archiwizacja konwersacji

Jeżeli w Messengerze chcemy usunąć jakąś rozmowę z głównego panelu możemy to zrobić na dwa sposoby – zarchiwizować ją bądź też kompletnie usunąć, bez możliwości przywrócenia. Teraz łatwiej jest wykonać tę pierwszą czynność, ponieważ do zarchiwizowania konwersacji wystarczy pociągnięcie jej ikony w prawo. Funkcja ta działa już m.in. w konkurencyjnym komunikatorze – Signal.