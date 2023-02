YouTube zawiesiło Media Narodowe. "NIE putinowskim metodom Google'a"

"Media Narodowe" same o sobie mówią, że są telewizją bez poprawności politycznej. Tworzone przez obóz polskich "narodowców' reprezentują skrajnie prawą stronę ideową i jednocześnie bardzo mocno sprzeciwiają się m. in. poglądom tzw. "kamractwa". Organizacja należy do stowarzyszenia "Marsz Niepodległości", którego liderem jest Robert Bąkiewicz. Wielokrotnie owe środowisko było głównym bohaterem kontrowersyjnych wydarzeń na polskiej scenie politycznej.

Na platformie Youtube cały czas dostępne są treści znanych prorosyjskich ekspertów, dziennikarzy i publicystów, którzy przekonują, że wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną.

W oświadczeniu Mediów Narodowych na temat blokady można znaleźć sporo oskarżeń pod adresem Google. Decyzja o zawieszeniu rzeczonego kanału na YouTube została skomentowana szczególnie ostro: przyrównano ją do "putinowskich metod". Myśl ta została rozwinięta dalej: narodowcy zarzucają gigantowi bierność wobec prokremlowskiej dezinformacji tworzonej przez powiązane z Rosją grupy wpływów.

Zwróciliśmy się do Google o komentarz w tej sprawie

Dziś wieczorem zwróciliśmy się do Google o komentarz w sprawie tej blokady. W momencie publikacji materiału, nie otrzymaliśmy jeszcze stanowiska ze strony giganta. Gdy tylko je otrzymamy - zaktualizujemy materiał.

Wszystko to dzieje się w bardzo istotnym dla Mediów Narodowych momencie: te zamierzają otworzyć własny kanał telewizyjny. Start ma odbyć się w szczególnie ważnej dla historii Polski momencie, bowiem 11 listopada: w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach telewizji Mediów Narodowych ma być emitowana szeroko pojęta publicystyka, formaty wymiany opinii, dokumenty oraz transmisje z mszy świętych. Kanał na YouTube jest dla Mediów Narodowych miejscem szczególnie istotnym: głównie tutaj promowano opracowywane przez dziennikarzy treści, natomiast po otwarciu telewizji, dokonywano by tam redystrybucji niektórych programów.

Jesteśmy ciekawi, czy Google podjęło tę decyzję li tylko na podstawie zgłoszeń i pobieżnej moderacji, czy też doszło do tego z bardziej konkretnego powodu. Środowisko prawicowe twierdzi, iż głównym problemem Mediów Narodowych na YouTube było to, że te nie pasują do linii ideowej Google. Tymczasem rosyjska dezinformacja ma się dobrze - podobnie jak i wszelkiej maści patocontent: chociażby kanał traktujący o życiu Krzysztofa Kononowicza, który stał się tematem wielu artykułów w prasie internetowej i tradycyjnie, a także wspominano o nim w telewizji. Jego autorom zarzuca się, że wykorzystują oni nieporadnego, zależnego bytowo od nich człowieka. W sprawie interweniowały: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Do irlandzkiego regulatora mediów (przed którym odpowiada Google) wpłynął wniosek o zobowiązanie Google do usunięcia kanału.