Czy Huawei to nowy Microsoft w świecie mobile?

Niewątpliwym problemem jest sklep z aplikacjami, ale też i problemy z rządami na różnych rynkach. Koniec koców to właśnie wszędobylskie aplikacje stanowią o sile urządzeń mobilnych. W końcu na wszystko jest jakaś apka. Teoretycznie pozycja chińskiego giganta nie wygląda tak źle. Ma bardzo dobre urządzenia, zbudowaną markę i swój własny sklep (Huawei AppGallery), który jest obecnie trzeci co do wielkości.

Miejsce na pudle

Tak, to brzmi dumnie. Jednak przez chwilę zastanówmy się z kim konkuruje poza Google i Apple. Dla jasności, obu gigantów ilość aplikacji według różnych źródeł oscyluje w granicach 2.8-2.9 miliona aplikacji na koniec roku 2019. Huawei dał radę wyprzedzić takie sklepy jak: Samsung Galaxy Apps, LG SmartWorld czy Sony Apps. Teraz zadajmy sobie pytanie czy to ma jakieś znaczenie? I tak i nie. Miałoby, gdyby z nimi przegrywał bo to by oznaczało totalną katastrofę. Jednak fakt, że dał radę pokonać tak niszowe produkty o nie poprawia jakoś znacznie jego sytuacji. Osobiście korzystam ze sklepu Samsunga tylko dlatego, że mam ich smartwatch, a to właśnie tam są apki i tarcze dla mojego zegarka. W innym wypadku jest spora szansa, że nawet nie wiedziałbym o istnieniu tego sklepu. Jestem w stanie się założyć, że spora grupa użytkowników ma podobnie. No i teraz trzeba zadać sobie pytanie – czy to jest konkurent godny uwagi?

Żeby nadać całości odrobiny smaczku podam kilka liczb. Przybliżoną ilość aplikacji w sklepach Google i Apple znacie, w przypadku AppGallery to ok. 45….tysięcy. Huawei chwali się miesięczną ilością aktywnych użytkowników na poziomie 400 000. Wygląda nieźle, no chyba, że zestawimy to z Google, który notuje wyniki na poziomie 1 miliarda. Można powiedzieć, że ich trzecie miejsce jest dość odległe.