Klient mBanku obudził się dziś z długiem na 2 mln zł

Dzisiejszego poranka jeden z klientów mBanku zajrzał na swoje konto i oniemiał - widniało na nim niemal 2 mln zł długu. Ciężko sobie wyobrazić co mógł wtedy poczuć, ale na pewno większość z nas by się przestraszyła - a pomyłka to byłoby ostatnie o czym byśmy pomyśleli.



Klient ów na szczęście zachował zimną krew - a ma niespełna 21 lat i zadzwonił od razu do Urzędu Skarbowego, który to zajął mu konto na taką kwotę. Okazało się wówczas, że dług nie jest jego i tytuł egzekucyjny wystawiony został na zupełnie inną osobę.

Co w tym najgorsze, w pierwszym kontakcie z bankiem w tej sprawie, klientowi temu nie została udzielona żadna pomoc czy wyjaśnienia.

W placówce mBuank poinformowano mnie, że nie zdejmą ze mnie długu, bo przecież wystawiony jest na mnie (tak, bo ktoś niekompetentny zajął moje konto, a nie prawdziwego dłużnika). Sprawę zgłosiłem na policję, lecz ci odmówili przyjęcia i skierowali mnie do prokuratury. Co jest z tobą nie tak Polsko? Jak to jest, że z dnia na dzień z powodu braku kompetencji i profesjonalizmu urzędników i pracowników banku (osób, do których społeczeństwo powinno mieć zaufanie), budzisz się i nagle stajesz się dłużnikiem państwa na prawie 2 MILIONY złotych!?

Trudno się więc dziwić wzburzeniu tego klienta, ale na szczęście po kilku godzinach, kiedy ponownie udał się do placówki z żądaniem przedłożenia dokumentów, na podstawie których dokonano tego zajęcia, mBank poinformował swojego klienta, że to ich pracownik pomylił numery PESEL i sami z siebie zdejmą mu ten dług. Trudno ocenić czy udało się to załatwić w jeden dzień z dobrej woli banku, czy z uwagi na spore zasięgi tego posta na Facebooku - niemniej sam fakt, że takie coś jest możliwe bulwersuje. Współczuje panu Karolowi, i mogę tylko podejrzewać, co mógł dziś przez cały dzień przeżywać.