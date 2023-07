Ważna zmiana w przelewach dla klientów mBanku. Chodzi o P2P BLIKIEM

mBank zapowiedział dziś dwie nowości dla w zasadzie wszystkich klientów tego banku, którzy to dokonują przelewów - nie tylko na numer telefonu P2P, ale i tych tradycyjnych. Znamy termin tylko jednej z tych nowości, co do drugiej podana zostanie w terminie późniejszym.

Zacznijmy od przelewów na numer telefonu P2P, których popularność w ostatnim czasie mocno urosła. Według danych za I kwartał 2023 roku, już niemal co czwarta transakcja realizowana za pomocą BLIKA, to przelewy na numer telefonu.



W całym I kwartale dokonano tym sposobem ponad 80 mln transakcji, co było wzrostem aż o 88% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.



Przelewy na numer telefonu P2P możemy wykonywać bezpośrednio w aplikacji bankowej z dostępem do naszej listy kontaktów na telefonie. W takiej sytuacji, obok nazwy kontaktu wyświetla nam się ikona BLIKA i na taki kontakt możemy bez problemu szybko wysłać środki. mBank natomiast korzysta jeszcze jednocześnie ze starej metody, w której osoby bez aktywnego BLIKA otrzymują wiadomość SMS z linkiem do strony, gdzie mogą odebrać swoje środki po podaniu numeru konta.

To oczywiście było elementem niektórych ataków phishingowych, w których przestępcy wysyłali do swoich ofiar podobne wiadomości SMS z linkiem do fałszywej strony banku, na której wykradali dane logowania do bankowości elektronicznej. Podejrzewam, że z tego powodu mBank wycofuję tę metodę przelewów na numer telefonu i od 26 września 2023 r. przelew na telefon zlecimy tylko do odbiorcy, który korzysta z przelewów na numer telefonu BLIK, a więc na liście kontaktów oznaczony jest ikoną BLIKA.

Druga z nowości, dotyczy zwykłych przelewów ELIXIR, a więc nie realizowanych natychmiast, a w poszczególnych sesjach wychodzących. Do takich przelewów, będzie można od razu odebrać potwierdzenia, z tym że po ich zleceniu nie będzie można ich już zmienić ani wycofać.

Źródło: mBank.