Nowy sposób aktywacji aplikacji mBank. Oto jak działa

Niemal dokładnie dwa lata temu, mBank wdrożył procedurę aktywacji aplikacji mobilnej, która znacznie wydłużyła ten proces, ale sprawiała iż był on bardziej bezpieczny.

Wygląda to dokładnie tak, jak na poniższych obrazkach, a więc w pierwszej kolejności wpisujemy dane klienta w aplikacji mobilnej, gdy są prawidłowe, aplikacja prosi o wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści z numeru zarejestrowanego w bankowości elektronicznej na naszym koncie w mBanku.



Kolejny krok to odsłuchanie kodu z połączenia głosowego i przepisanie go w aplikacji oraz podanie kodu PIN do wcześniej połączonej aplikacji mobilnej lub hasła, którym logujemy się do serwisu transakcyjnego. Przedostatni krok to wpisanie cyfr z dwóch środkowych kolumn numeru dowolnej karty płatniczej podpiętej pod nasze konto w mBanku. Na koniec ustalamy nowy PIN logowania do aplikacji mobilnej.



Ten sposób nadal jest dostępny dla użytkowników smartfonów z iOS, od dziś jednak posiadacze urządzeń z Androidem mogą w całym procesie pominąć dwa istotne kroki, w tym ten, na który najbardziej narzekaliście, a więc połączenie telefoniczne.



W przypadku aktywacji aplikacji mobilnej mBanku na smartfonach z Androidem, wystarczy teraz podać swoje dane, przyłożyć do smartfona (wymagane NFC) kartę płatniczą przypisaną do konta, przepisać kod z SMS, podać hasło do serwisu transakcyjnego, no i ustalić kod PIN.



Jarosław Górski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa w mBanku:

Łączenie aplikacji z kontem przy pomocy karty to wygodne, bezpieczne i unikatowe w skali kraju rozwiązanie. To kolejny krok mBanku w walce z cyberoszustami, którzy zwłaszcza w okresie przedświątecznym nie szczędzą wysiłków by zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie.

Nowa metoda aktywacji aplikacji mobilnej mBanku na smartfonach z Androidem, udostępniona została wczoraj wybranej grupie klientów, a z czasem sukcesywnie będzie pojawiać się w tym procesie u wszystkich klientów.

Źródło: mBank.