Finał kultowej serii coraz bliżej. Premiera tuż za rogiem

Na początku tego miesiąca odbyła się konferencja TUDUM, na której Netflix rozbudził emocje fanów prezentując zapowiedzi i zwiastuny długo wyczekiwanych kontynuacji i świeżych projektów. I to w zupełnie nowym formacie – wydarzenia transmitowanego na żywo bezpośrednio na platformie. Choć nie brakowało problemów technicznych, całość można uznać za udaną, tym bardziej, że w trakcie TUDUM 2025 zaprezentowano kilka nowości i powrotów, na które czekali fani. NA imprezie pokazano naprawdę sporo: „Farciarz Gilmore 2” – kontynuacja kultowej już komedii z 1996 roku, w której Adam Sandler powraca w roli ekscentrycznego golfisty; kontynuacja serii „Na noże” pod tytułem „Żywy czy martwy”, gdzie Daniel Craig jako detektyw Benoit Blanc zmierzy się z nową zagadką w otoczeniu gwiazdorskiej obsady.

Poznaliśmy też daty premiery wielkich powrotów. Pierwsza część ostatniego sezonu „Stranger Things" zostanie udostępniona już w listopadzie tego roku, a finał serialu zaplanowano na 1 stycznia 2026 r. (czasu polskiego). Nieco wcześniej, bo 6 sierpnia pojawiają się pierwsze odcinki drugiego sezonu „Wednesday” – Jenna Ortega wcielającą się w ponurą nastolatkę z rodziny Addamsów zaskoczy widzów, tym razem z większym naciskiem na rozwój jej nadprzyrodzonych mocy. A już w tym miesiącu na Netflix powróci „Squid Game” z trzecim sezonem, który na platformie zadebiutuje 27 czerwca. Co o nim wiemy?

„Squid Game” to niespodziewany hit Netfliksa, który na platformie debiutował w 2021 r. Tydzień po premierze stał się najchętniej oglądanym serialem w USA. Przez kolejne dziewięć tygodni zajmował 1. miejsce na globalnej liście Top 10 Netfliksa. 19 kolejnych tygodni utrzymywał się w pierwszej dziesiątce. Na kontynuację fani musieli czekać długie lata – drugi sezon, który zadebiutował pod koniec ubiegłego roku, pobił kolejne rekordy – może pochwalić się największą liczbą wyświetleń w premierowym tygodniu i w zaledwie trzy dni trafił na listę najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali serwisu. Czy trzeciej części uda się go pobić?

Trzeci i ostatni sezon Squid Game opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Front Man (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.