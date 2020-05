Matki coraz bliżej technologii

Mamy a technologie

Świat nowych technologii nie zapomina o matkach. Wiele gadżetów projektowanych jest z myślą o naszych rodzicielkach, wiele z nich ma ułatwić im życie, wiele to matczyne pomysły. Kolejne produkty są nie tylko przydatne, ale i estetyczne oraz poręczne. Wiedzieliście, że istnieją chociażby dopplery na telefon? Niektórzy korzystają nawet z domowych wersji USG. Matki coraz chętniej ułatwiają sobie życie nowinkami technologicznymi. Za wielką wodą rodzicielki coraz częściej korzystają z urządzeń pokoju Alexy. Coraz więcej kobiet decyduje się również na zakup inteligentnych odkurzaczy. Czy wasze babcie mają szafki pełne ramek na zdjęcia, w których trzymają fotki swoich pociech oraz wnucząt? Obecne matki mogą śmiało zainwestować w inteligentne ramki, które wyświetlają wiele cyfrowych wersji zdjęć. A jeżeli wolą jednak ich fizyczne wersje, ale wierzą, że najlepszym aparatem jest telefon mogą zainwestować w drukarkę do zdjęć z telefonu. Istnieje nawet branża inteligentnej biżuterii, co szczególnie może przypaść do gustu matkom ceniącym błyskotki. Coraz to ciekawiej rozwija się rynek aplikacji dla mam. Playground Buddy pozwala odnaleźć okoliczne place zabaw i miejsca do spędzenia czasu z maluchem, Baby Connect śledzi rozwój niemowlęcia, a Find My Friends pozwala mieć oko na te starsze dzieciaki.

Matki na czele zarządów

Matki coraz częściej decydują się na zakładanie własnych biznesów. Praca nie chce ich przyjąć z maluchem? Żaden problem. Siadają przed komputerem, układają dziecko w chuście przy piersi i biorą się do roboty. Małe biznesy coraz to częściej prowadzone są przez młode mamy, które nie boją się żadnych wyzwań. Rzecz jasna spora część biznesowego światka po prostu się na rodziców ukierunkowuje. Młode matki chcą rozwijać nie tylko siebie, ale i swoje pociechy. Nowoczesne podejście do rodzicielstwa zdecydowanie się opłaca.

Joanna Ceplin od dawna kreuje wizerunki firm w social mediach, koncentrując się przede wszystkim na działalności online. Jest trenerką skutecznej komunikacji online oraz autorką książki i kursów online. A to wszystko przy wychowywaniu dziecka. LiveKid to startup stworzony z myślą o matkach, a nie przez matkę. Jakub Pawelski stworzył swój projekt, aby pomóc własnej mamie, która prowadziła żłobek. Najtrudniejszym zadaniem w jej biznesie okazała się papierologia. Jakub zakasał rękawy i stworzył aplikację pomagającą w rozwiązywaniu wielu logistycznych problemów z prowadzeniem żłobka czy przedszkola. Aplikacja pomaga zarówno dyrektorom, jak i rodzicom, usprawniając organizację i funkcjonowanie miejsc dla najmłodszych. Lady GuGu to z kolei blog parentingowy, który stał się jednocześnie doskonałym biznesem dla młodej mamy, Kingi Stępień, która jest obecnie jedną z najsłynniejszych blogerek zajmujących się tematyką dziecięcą. Fabryka wspomnień to matczyne studio fotograficzne, Katarzyna Kucharska stworzyła wydawnictwo Tashka, a Motherhood oferuje asortyment akcesoriów dla mam, a to wszystko dzięki kolejnej matce – Justynie Garsteckiej.