5 mln zł na polski startup. Eko produkty do higieny intymnej zdecydowanie są warte rozwoju

bValue, DFRI oraz Rafał Brzoska zainwestowali w Your KAYA. Sama marka powstała w 2017 roku z inicjatywy Kai Rybickiej i Marka Guta. Gut poszukiwał produktów pasujących do dystrybucji modelem subskrypcyjnym. Zauważył, że w składach tamponów i podpasek znajdują się poliester, dioksyny, chlor i inne substancje chemiczne. Rynek potrzebował nowego produktu ekologicznego. W Europie produkty higieny intymnej dla kobiet, takie jak tampony nie są produktem medycznym, więc nie podlegają żadnym restrykcjom produkcji i jakości. Your KAYA proponuje wysokiej klasy produkty, które są bezpieczne dla zdrowia i w przystępnej cenie, a w dodatku w abonamencie z dostawą. Nie bez znaczenia jest również wpływ na środowisko tradycyjnych syntetycznych produktów. Your KAYA zwraca się do konsumentek, dla których zdrowie i środowisko są istotne – mówi Maciej Balsewicz z bValue.

Nasze produkty wykonujemy w stu procentach z organicznej, certyfikowanej bawełny. Nie są bielone chlorem, nie zawierają toksyn, syntetycznych dodatków, barwników i substancji zapachowych

– wyjaśnia Marek Gut, CEO Your KAYA. Pochodzące z inwestycji środki firma chce przeznaczyć na wejście na rynki francuskie, niemieckie oraz hiszpańskie. Rynek produktów do higieny intymnej w Polsce wart jest 2 mld złotych, na świecie to już 38 mld dolarów. Firma stawia no rozwój, chcąc powiększać ofertę oraz zespół.