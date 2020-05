Aplikacje mobilne to nasz chleb powszedni. Obecnie jeśli jakakolwiek usługa chce zdobyć klientów to posiadanie stosownej apki wydaje się warunkiem koniecznym. Coraz więcej biznesów rezygnuje wręcz ze standardowych stron www czy innych form dostępu właśnie na rzecz ich mobilnych odpowiedników.

Być może sam chcesz ruszyć z jakimś nowym biznesem lub hobbystycznie chcesz coś stworzyć, ale wydaje Ci się, że napisanie apki to coś bardzo skomplikowanego? Nic bardziej mylnego. Ten artykuł otwiera mini-cykl pisania aplikacji na platformę Android. Obecnie tworzenie tego typu oprogramowania jest bardzo proste, a przygotowanie całego środowiska przypomina budowanie cepa, każdy sobie z tym poradzi.

Od czego zacząć?

W przypadku Androida jest tylko jedna sensowna odpowiedź na to pytanie, a brzmi ona „zainstalować Android Studio”. Jest to środowisko programistyczne przygotowane bezpośrednio przez Google na bazie IDE IntelliJ. Istnieje również szereg wtyczek i rozszerzeń do innych IDE, jednak zdecydowanie sugeruje o nich zapomnieć i pójść w kierunku oficjalnego oprogramowania od Google. Gigant z Mountain View inwestuje naprawdę dużo czasu i pieniędzy w jego rozwój i praca na nim to czysta przyjemność.

Aha, zapomniałbym. Jeśli akronim IDE nie jest Ci znany to wiedz, że oznacza on Integrated Development Environment. Mówiąc krótko, to środowisko programistyczne pozwalające na tworzenie różnego rodzaju aplikacji i programów. W zależności od wybranej technologii i/lub języka będziemy korzystać z różnych IDE. Choć są takie jak np. Eclipse czy Visual Studio Code, które możemy dostosować do wszystkiego dzięki ogromnej społeczności tworzącej różnorakie wtyczki.

Na wszelki wypadek należy również upewnić się, że masz zainstalowane JDK (Java Development Kit), jeśli nie to wejdź tutaj i przejdź cały proces. Zajmie Ci to kilka minut.

Wiesz już co to IDE, masz zainstalowaną Jave, świetnie! Czas na Android Studio, które pobierzesz tutaj.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze odpalenie Android Studio wymaga od nas podjęcia kilku decyzji. Spokojnie, w dowolnym momencie możesz wszystko zmodyfikować. Najważniejsze, aby zadbać o instalację SDK, Android Virtual Device i Intel HAXM.