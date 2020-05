Nowa rzeczywistość sprawia, że poziom potrzeb cyfrowych znacznie przewyższa możliwości wielu polskich rodzin. W takiej sytuacji wykluczenie cyfrowe dotyka już nie tylko najuboższych – to niemal problem powszechny. Jak podaje Szlachetna Paczka, trudność współdzielenia z rodzeństwem i rodzicami sprzętu do edukacji czy pracy zdalnej ma 25% uczniów. A to pokazuje, że w czasie, w którym obowiązuje nauka zdalna, aż milion dzieci w Polsce walczy z barierami cyfrowymi.

Dzięki nowej inicjatywie Szlachetnej Paczki i jej partnerów pomoc otrzymają dzieci, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu. W dniach od 14 do 17 maja odbędzie się Gra Paczka. Podczas trwającego do niedzieli wydarzenia najpopularniejsi streamerzy w Polsce razem ze Szlachetną Paczką będą zbierali pieniądze na wykluczone cyfrowo dzieci, aby mogły uczestniczyć w lekcjach online, mieć kontakt z rówieśnikami i rozwijać się. Prowadzone będą transmisje z rozgrywek w gry komputerowe, a w ich czasie organizowane będą dla widzów konkursy z nagrodami o łącznej wartości 50 tys. złotych. Udział w Gra Paczce potwierdzili streamerzy i youtuberzy z FantasyExpo, LifeTube, JaRock, Gameset, GAMMA PR, Agencji Galaktus min. Rock, Łozo, Ewron, Doknes, Lempiank, Jcob, Archon, Wonziu oraz wielu innych.

Do akcji Szlachetnej Paczki włączają się m.in. NVIDIA, AMD, ASUS, MSI, CD PROJEKT RED, World of Tanks, Komputronik, RTV EURO AGD, Morele.net, AORUS, AMSO, TRUST, SilentiumPC, BeQuiet, Steel Series, Cooler Master, Onet, GRY-Online i arhn.eu, a także Wisła Kraków wraz z sekcją e-sportową i kilkoma zawodnikami pierwszej drużyny.

Gra Paczka w walce z wykluczeniem cyfrowym najmłodszych. Ciekawa inicjatywa Szlachetnej Paczki, w której warto wziąć udział

Jednocześnie, w trakcie wydarzenia będzie można wesprzeć dzieci z Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki, które na co dzień nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek aktywność w Internecie. Tuż po akcji, Szlachetna Paczka przekaże sprzęt do 50 najbardziej potrzebujących dzieci z Akademii Przyszłości. Pierwszy, ufundowany dzięki towarzyszącej akcji zbiórce, trafi do dzieci już w Dzień Dziecka. Docelowo, Szlachetna Paczka oraz jej partnerzy chcą dotrzeć do ponad 2000 najmłodszych Polaków. Więcej informacji na temat Gra Paczki znajdziecie na oficjalnych stronach wydarzenia.

