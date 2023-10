Pierwszy kampus 42 w Polsce otwarty! Wkrótce startują zajęcia

42 Warsaw to już 49. kampus globalnej sieci 42 oferującej darmową edukację IT. Inicjatywa ta obecna jest już w 24 krajach, gdzie wykształciła ponad 18 000 specjalistów. Wszystko to bez podręczników i nauczycieli za to z wykorzystaniem edukacji peer-to-peer oraz gamifikacji. Polski kampus 42 będzie dostępny dla uczących się w nim osób przez 7 dni w tygodniu i 24h na dobę. Początkowa wartość inwestycji to 7 000 000 zł. Dostęp do szkoły oraz samego kampusy dostępny jest dzięki Fundacji Wolność Wyboru założonej przez grupę Play, która jest równocześnie operatorem 42 Warsaw zakłada. I to Play udostępnił miejsce, które mieści się przy al. Solidarności 171B i zajmuje powierzchnię 2031 metrów kwadratowych.

42 Warsaw oferuje innowacyjny program edukacyjny, który stawia na budowanie ekosystemu współpracy i uczenia się w modelu peer-to-peer. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją przed branżą IT, dlatego kładziemy nacisk na inkluzywność i otwartość. Chcemy, by każdy, niezależnie od pochodzenia, płci czy doświadczenia, miał równe szanse na rozwój w świecie technologii. Nasz kampus oferuje elastyczne ścieżki edukacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, a także staże i mentoring. Celem 42 Warsaw jest tworzenie warunków, w których uczestnicy, poprzez realizację konkretnych projektów, nie tylko zdobywają umiejetności programistyczne, ale również rozwijają tzw. kompetencje "future-proof".

- mówi Oktawia Gorzeńska, Dyrektorka 42 Warsaw.

42 Warsaw. Kampus gotowy na uczniów

W ramach otwarcia kampusy zorganizowana też była krótka gra, która pozwoliła uczestnikom wspólnie rozwiązać proste zadanie z programowania z wykorzystaniem komputerów, z których korzystać będą studenci. A do ich dyspozycji oddano rozbudowany klaster wyposażony w 150 stanowisk komputerowych, na których będą się wspólnie uczyć programowania, realizować projekty i rozwijać swoje umiejętności. Jednak sprzęt komputerowy to nie wszystko, co kampus 42 w Warszawie ma do zaoferowania.

Ci, którzy zakwalifikują się do szkoły, będą mieli dostęp do specjalnych stref co-workingowych, kuchni z jadalnią, a nawet warsztatu, w którym można nauczyć się druku 3D i wykonywań inne prace manualne. Nie brakuje też stref relaksu oraz takich, w których uczniowe będą mogli wspólnie spędzać czas i się poznawać - np. przy grach planszowych, czy stole do tenisa stołowego. Jak podkreślają prowadzący warszawski kampus, ważnym miejscem ma być również w którym znalazło się miejsce dla 80 osób. Nie ma tu jednak klasycznych miejsc dla słuchaczy i wykładowców, zamiast tego skupiono się na tym, by każdy mógł poczuć się wygodnie i komfortowo.

Edukacja to dawanie wyboru. To, obok budowania wiedzy, możliwość rozwijania umiejętności i potencjału zgodnie z własnymi przekonaniami oraz ambicjami. 42 Warsaw doskonale wpisuje się w tę ideę, oferując szansę na rozwój w najwyższych standardach edukacji. To inicjatywa, która zwiększa równość szans, niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego czy naukowego. Nasz założyciel Play aktywnie kształtuje rzeczywistość cyfrową, umożliwiając dostęp do najnowszych technologii swoim klientom, aby mogli w codziennym życiu bez ograniczeń realizować swoje potrzeby cyfrowe, ale również tworzyć przełomowe rozwiązania i inicjatywy. Dlatego naturalnym krokiem było rozszerzenie idei wolności wyboru w obszarze edukacji poprzez partnerstwo z globalną siecią 42 i wprowadzenie jej do Polski.

- mówi Małgorzata Zakrzewska, Prezes Fundacji Wolność Wyboru.

42 Warsaw. Jak zacząć naukę w darmowej szkole programowania?

Kto może się ubiegać o naukę w 42 Warsaw? Do rekrutacji mogą przystąpić wszystkie osoby, które mają ukończone 18 lat oraz ukończyły szkołę ponadpodstawową - niepotrzebna jest matura. W czasie rekrutacji pod uwagę będą brane przede wszystkim predyspozycje do programowania oraz gotowość do uczenia. Warto też wykazać się posiadaniem satysfakcji w realizowaniu swoich celów oraz znajomością języka angielskiego - to właśnie w tym języku prowadzone będą zajęcia, mimo, że mamy tu do czynienia z nauką stacjonarną w warszawskim kampusie.

Co trzeba zrobić aby ubiegać się o miejsce w szkole? Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie 42warsaw.pl i zmierzenie się z dwoma zadaniami czekającymi na wszystkich kandydatów. Szkoła przygotowała dwie gry, które sprawdzą pamięć i logiczne myślenie. Warto się do nich odpowiednie przygotować - rezerwując sobie kilka godzin wolnego czasu, który poświęcimy wyłącznie na ukończenie zadań. Pierwsze trwa kilka minut, jednak drugie wymagać będzie skupienia i koncentracji przez dwie godziny. To właśnie w ramach drugiej gry kandydaci muszą się wykazać. Bez szczegółowych instrukcji i jasnych wytycznych, musimy wykonywać zaprezentowane na ekranie zadania - związane z programowaniem i logicznym myśleniem. Warto zaznaczyć, że test ten nie sprawdza wiedzy programistycznej i skupia się przede wszystkim na naszych predyspozycjach.

A jak wygląda kalendarium 42 Warsaw na najbliższe dni, tygodnie i miesiące?

W kampusie 42 Warsaw odbędą się następujące wydarzenia:

9 i 10 października 2023 - Dni Otwarte

20 października 2023 - Noc Innowacji w ramach Digital Festival

w listopadzie i grudniu 2023 - Introduction Meetings

20 listopada 2023 - pierwszy bootcamp - Piscine

15 stycznia 2024 - drugi bootcamp - Piscine

26 lutego 2024 - kick off - rozpoczęcie nauki przez pierwszą grupę 150 osób

Więcej na temat szkoły, filozofii 42 oraz szczegóły związane z rekrutacją znajdziecie na stronach 42 Warsaw.