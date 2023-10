ICPC Training Camp – tu rodzą się największe talenty świata IT

Nie od dziś wiadomo, że w Polsce nie brakuje nam talentów z dziedzin ścisłych. Matematyka czy IT zawsze były naszą mocną stroną, a studenci z naszych uczelni często są wyróżniani w różnych miejscach na świecie czy też znajdują zatrudnienie w największych firmach. Nie dziwi więc też fakt, że nasi przedstawiciele często biorą udział w prestiżowych wydarzeniach, konkursach, warsztatach czy szkoleniach.

Jednocześnie – wiele osób zastanawia się, jak wyglądają takie wydarzenia i czy warto wziąć w nich udział. Nie wszyscy bowiem wiedzą, co trzeba umieć, by uczestniczyć w międzynarodowych zawodach, jak wygląda struktura takich imprez i dlaczego cieszą się one taką popularnością. Tak się składa, że mieliśmy okazję to sprawdzić, ponieważ na zaproszenie Huawei byliśmy na jednym z prestiżowych warsztatów organizowanym przez ICPC. Tam też dowiedzieliśmy się więcej o tym, jaka misja stoi za inicjatywą i co przyciąga do niej kandydatów z całego świata.

ICPC - bogata, także polska, historia

Zacznijmy od podstaw. ICPC to skrót od International Collegiate Programming Contest, czyli akademickie mistrzostwa świata w programowaniu zespołowym i są to zawody programistyczne przeznaczone dla studentów z całego świata. Zawody międzynarodowe mają długą tradycję - są organizowane od lat 70 i cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Odkąd polscy studenci biorą w nich udział w, udaje im się zajmować zazwyczaj bardzo wysokie miejsca. Dwukrotnie zwyciężały zespoły z Uniwersytetu Warszawskiego, mieliśmy też 2. miejsce (trzykrotnie) oraz plasowaliśmy się w pierwszej dziesiątce (16 razy). Warto tu przypomnieć, że w zawodach bierze udział ponad 17 000 drużyn z ponad 3200 uniwersytetów, więc takie wyniki mówią wręcz same za siebie.

Jednocześnie jednak ICPC to nie tylko same zawody, ale też cała sieć prestiżowych wydarzeń zorientowanych na sprawdzenie umiejętności i pozwalających lepiej przygotować się do maratonu programowania. Jednym z takich jest właśnie ICPC Training Camp który w tym roku w Europie został zorganizowany w Polsce. Jak wygląda takie wydarzenie i co się na nim dzieje?

ICPC European Training Camp – czym jest to wydarzenie?

W tym roku ICPC European Training Camp odbył się w Polsce, a konkretnie – pod Wrocławiem. Na wydarzenie przyjechały drużyny z całej Europy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Niemiec, Włoch i, oczywiście, z Polski. Współorganizatorem zawodów, oprócz Uniwersytetu Wrocławskiego, jest firma Huawei, która jest też głównym sponsorem wydarzenia i nagród dla uczestników, w tym laptopów Huawei MateBook, tabletów Huawei MatePad i smartwatchy. - Huawei wspiera ICPC European Training Camp od 2021 roku. Celem tego wydarzenia jest zapewnienie najwyższego poziomu wsparcia dla studentów zainteresowanych branżą IT. Jako marka wspieramy różne wydarzenia na całym świecie, ale w przypadku ICPC European Training Camp chcemy szczególnie zwrócić uwagę na nasze zaangażowanie w odkrywanie i kreowanie młodych talentów – mówi Lei Wang - Dyrektor HR Europejskiego Instytutu Badawczego Huawei.

Jeżeli chodzi o formułę, to ta bardzo mocno przypomina swoim kształtem ogólnoświatowe finały ICPC. Tutaj też mamy do czynienia z trzyosobowymi zespołami, które podczas Campu zmierzą się z szeregiem postawionych przed nimi zadań. Celem jest wyłonienie tego zespołu, który najlepiej poradzi sobie z problemami z różnych dziedzin. Zadania postawione przed uczestnikami nie są jednak tylko stricte programistyczne. Oczywiście, do ich rozwiązania wymagana jest umiejętność programowania, jednak bardziej niż sama znajomość kodu punktowane jest tutaj analityczne myślenie, umiejętność odnajdowania wzorców i praktycznego wdrażania poznanych rozwiązań - Żeby brać udział i być w czołówce trzeba naprawdę dużo wiedzieć, ale zadania, jakie dajemy uczestnikom, mają postać historyjek, których główny problem można rozwiązać tworząc specjalny program. O ile więc podstawowa znajomość języków programowania, takich jak C++ jest zdecydowanie wymagana, o tyle umiejętność szybkiego, logicznego myślenia jest kluczowa. – mówi Paweł Gawrychowski, Dyrektor ICPC Europe Training Camp.

Jak się dowiedzieliśmy, na Camp przyjeżdżają często nie tylko starsi studenci, ale też – osoby z pierwszego roku, dla których programowanie i algorytmy były wcześniej hobby. Nie jest jednak tak, że tylko samo zaangażowanie wystarczy - Każde zadanie posiada także szereg warunków, które musi spełnić finalny program, jak np. wielkość pliku wyjściowego czy maksymalna liczba wierzchołków w grafie. Przez uczestnikami stoi więc nie tylko problem rozwiązania zadania, ale też kwestia zrobienia tego w optymalny sposób, co jest bardzo ważną i cenioną umiejętnością – dodaje Paweł Gawrychowski.

Co jest największą zaletą ICPC European Training Camp?

Podczas rozmów organizatorzy podkreślali, że pomimo iż studenci z różnych stron świata zebrali się tutaj by konkurować, głównym celem nie jest rywalizacja, a nauka. Formuła zawodów jest bardzo luźna, a zespoły są wspomagane przez wykwalifikowanych trenerów. To, co w tym przypadku ważne, to nie tylko wyłonienie najlepszego zespołu, ale danie młodym, wybitnym jednostkom środowiska, w którym mogą nie tylko zdobywać wiedzę, ale także – poznać się i wymienić się doświadczeniami z innymi studentami, którzy podzielają ich pasję.

Oczywiście, nie można też nie zauważyć, że dla wielu z uczestników ICPC to także ważny wpis do CV - Wiem, że są firmy, które bardzo pozytywnie patrzą na uczestnictwo w takich wydarzeniach, natomiast sądzę, że większość uczestników jest tutaj, ponieważ jest to ich pasja i hobby, które mogą realizować, a także – dzięki któremu mogą poznać inne osoby z całego świata zainteresowane tym tematem – mówi Paweł Gawrychowski. - Osoby, które dołączą do ICPC Training Camp mają szansę zdobyć wiedzę i nauczyć się rywalizacji. Zapewniamy nie tylko wyzwania, ale i szkolenia w postaci Tech Talk. Oprócz tego jest to też szansa na zbudowanie wyśmienitej sieci kontaktów i poznanie osób z zupełnie innej części globu. Ten aspekt społeczny jest bardzo ważny – mówi Lei Wang - Dyrektor HR Europejskiego Instytutu Badawczego Huawei.

Podsumowując, ICPC Training Camp to naprawdę ważna iniciatywa, której międzynarodowa popularność i wysoki poziom mówią same za siebie już od lat. Dzięki temu inicjatywa rok w rok przyciąga wybitnych studentów, dla których jest nie tylko sposobem na realizację swojego hobby czy ważnym wpisem do CV, ale też – źródłem wiedzy o najnowszych trendach w branży i sposobem na zbudowanie bardzo wartościowych kontaktów. To wszystko, przy wsparciu największych firm świata IT pomagających budować kolejne pokolenie młodych talentów.

Lokowanie marki Huawei