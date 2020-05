Matebook X Pro (2020) – Macbook wannabe jest jeszcze lepszy, ale ideałem nadal nie jest

Matebook X Pro 2020 — doskonały wybór dla miłośników laptopów premium

Jeżeli poszukujesz laptopa klasy premium który będziesz mógł zabrać na co dzień do plecaka i nie martwić się jego wagą, gabarytami i przy okazji nie szukać ładowarki po kilkudziesięciu minutach — Matebook X Pro powinien znaleźć się na Twoim celowniku. Z porównaniem do zeszłorocznych modeli zmieniły się tylko (no dobra, aż) podzespoły — model z 2020 roku oferuje najnowszej generacji procesory Intela, które — jak widać w wyżej zamieszczonych wynikach testów — naprawdę fajnie radzą sobie w bojach. Cała reszta wciąż jest aktualna: Matebook X Pro to wciąż sprzęt z najwyższej półki – i widać to niemal na każdym kroku. Sam porównuję go bezpośrednio z odrobinę mniejszym modelem Macbooka Pro — komputera, którego głównym konkurentem został okrzyknięty już kilka lat temu, w dniu swojej premiery. Myślę, że dość zasłużenie — bo choć jest kilka elementów które zdecydowanie wolę w Macbooku (gładzik, kamerka, system, umiejscowienie gniazd USB-C) — to Matebook X Pro też ma swoje asy w rękawie (dwie karty graficzne, bardzo dobrą klawiaturę, klasyczne gniazdo USB-A). Wspólnym mianownikiem jest ich kompaktowość i długi czas pracy na jednym ładowaniu — to z pozytywów. Z negatywów zaś — brak wbudowanego czytnika kart pamięci. No cóż, najwyraźniej nie można mieć wszystkiego.