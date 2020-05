ASUS ROG Zephyrus G14 – minimum notebooka, maksimum możliwości

ASUS ROG Zephyrus G14 – oprogramowanie

ASUS wyposażył tego notebooka w dodatkowe oprogramowanie w postaci Armoury Crate, aplikacji GameFirst oraz My ASUS. Ta pierwsze pozwala całkiem sprawnie zarządzać trybami pracy wentylatorów w zakresie wydajności CPU i GPU oraz monitorować stan systemu. Dostępna jest nawet komunikacja z aplikacją na smartfona i działa to całkiem sprawnie. Poza tym mamy tam kilka dodatkowych zakładek dotyczących gier czy obsługi podświetlenia. GameFirst ma natomiast przyśpieszać działanie w grach i redukować opóźnienia. Nie wiem czy akurat to robi, ale na pewno obciąża stale procesor na poziomie 10%, więc tym samym wpływa na krótszy czas pracy na baterii i generowany hałas. W swoim komputerze raczej bym z tego rozwiązania nie korzystał.

W aplikacji MyASUS mamy natomiast narzędzia diagnostyczne, centrum aktualizacji sterowników czy szereg innych ustawień, w tym warte uwagi rozwiązanie, które pozwala limitować poziom naładowania baterii do 80% lub 60%. To całkiem istotne, bo trzymanie baterii naładowanej cały czas w 100% znacznie skraca jej żywotność. Według badań najlepsza dla baterii jest sytuacja, gdy utrzymamy stan naładowania na poziomie 60%.

ASUS ROG Zephyrus G14 – wydajność

Jak już wiemy, Zephyrus G14 wyposażony jest w najwydajniejszy mobilny procesor AMD – Ryzen 9 4900HS, który teoretycznie może pracować nawet z zegarem 4,3 GHz. Jak widać na zrzucie poniżej, w praktyce zegar czasami nawet ociera się o 4,4 GHz, co musi robić wrażenie w tak małym urządzeniu. Niestety mimo wersji HS, której TDP zostało określone na 35 W, układ całkiem szybko się nagrzewa i ten maksymalny zegar nie jest widoczny zbyt długo. Przy obciążeniu wszystkich rdzeni taktowanie spada do około 3,6 GHz, co nadal jest bardzo dobrym wynikiem.

W praktyce pod obciążeniem wielkiej różnicy między Ryzenem 9 4900HS, a Ryzenem 7 4800H nie będzie, a główną rolę odgrywa tutaj właśnie system chłodzenia. Ten w Zephyrusie G14 jest całkiem wydajny i działa ciszej niż w TUF Gaming A15, ale wielkości radiatorów nie da się tak łatwo pominąć, więc w praktyce procesor i tak działa z porównywalnym taktowaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal tak mały komputer ma ogromną przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami od Intela.

W tym wszystkim pojawia się tylko jeden zgrzyt, a mianowicie wydajność np. w Cinebench R20 sukcesywnie spada wraz z kolejnymi przebiegami, wynik obniża się z nieco ponad 4000 pkt do około 3800 pkt już w trzecim przebiegu, a dalej potrafi jeszcze spaść do około 3700 pkt i się stabilizuje. To nadal świetna wydajność, ale warto wziąć pod uwagę, że maksimum możliwości procesora mamy tylko przez kilkanaście minut, później z powodu temperatury podzespołów zostanie ona ograniczona. W grach nie ma to takiego znaczenia, bo tam nie wykorzystujemy wszystkich rdzeni, ale w pracy np. przy renderowaniu wideo będzie miało znaczenie. Gdy odłączymy zasilanie wydajność w Cinebench spada do około 3100 pkt, czyli o 25%.

Wydajność w grach

ASUS ROG Zephyrus G14 dostał też całkiem świeży układ graficzny bo GeForce RTX 2060 Max-Q debiutował w tym roku. Jest to nic innego jak nieco okrojona wersja pełnego RTX 2060, głównie jeśli chodzi o taktowanie, które maksymalnie osiąga 1285 MHz. Dzięki temu TDP układu ograniczono do 65 W, co pozwala na jego montaż w tak małej obudowie. W praktyce jeśli nie zależy wam na efektach ray-tracingu i rdzeniach Tensor, to nie ma sensu dopłacać do tej tej wersji, lepiej wybrać model z GTX 1660 Ti na pokładzie, który powinien być o 10% słabszy, a przy tym znacznie tańszy.

Spadek wydajności w porównaniu do pełnego RTX 2060 jakiego znajdziemy w TUF Gaming A15 to około 10%, w zależności od testu lub gry, więc nie jest to jakaś duża przepaść.

Poniżej znajdziecie też kilka wyników z popularnych gier.

Shadow of the Tomb Raider (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 69 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 95 kl/s

Just Cause 4 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 74 kl/s

The Division 2 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 79 kl/s

Call of Duty: Warzone (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 109 kl/s

Jeśli zaś chodzi o granie na baterii, czyli bez podłączonego zasilania, to jest to możliwe, choć przy znacznie mniejszej wydajności, która spada do 30-40 klatek na sekundę. Podobnie jest w trybie cichym nawet jak jesteśmy podłączeni do zasilania.

Dysk SSD

Dysk SSD o pojemności 1 TB to dobrze nam już znany nośnik Intel 660p z pamięciami QLC, więc jego wydajność nie jest topowa, ale na to pewnie też wpływ ma kwestia temperatury. Najwydajniejsze dyski SSD mocno się nagrzewają. Na szczęście Intel 660p to nadal całkiem szybki dysk, więc nie odbija się jakoś wyraźnie na ogólnym komforcie korzystania z tego komputera.

ASUS ROG Zephyrus G14 – bateria

Bateria o pojemności 76 Wh zapowiadała całkiem niezłe wyniki, szczególnie biorąc pod uwagę oszczędniejszy procesor i układ graficzny. I tak faktycznie jest, ale z jednym małym zastrzeżeniem, test dla odtwarzania wideo oraz serfowania po sieci przeprowadziłem z wyłączoną aplikację GameFirst IV. Wtedy udało się osiągnąć odpowiednio ponad 5 i ponad 9 godzin pracy, co jest bardzo dobrym wynikiem. W czasie grania jest już nieco gorzej, ale to akurat przypadłość każdego notebooka.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 9h 32 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 5h 17 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 12 minut

Czas ładowania baterii to około 1,5 godziny. Chwilowo moc ładowania dobija nawet do 75 W, ale przez większość czasu jest to około 45 W. Oznacza to też, że w podobnym czasie uda się ją naładować przy użyciu ładowarki USB typu C.

ASUS ROG Zephyrus G14 – temperatury, hałas, pobór energii

Siłą rzeczy system chłodzenia w Zephyrusie G14 nie może być tak duży jak w większych laptopach, a to niestety przekłada się na jego skuteczność. Pod dużym obciążeniem w grach temperatura CPU rośnie nawet do 96 stopni Celsjusza, a GPU do 75 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że nie odbija się to tak mocno na taktowaniu.