Warto jeszcze napisać parę słów na temat ekranu. Matryca IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920×1080 pikseli niczym szczególnym ani na plus, ani na minus się nie wyróżnia. Matowa powłoka poprawia czytelność w słoneczny dzień, kąty są bardzo dobre, a maksymalna jasność wystarczająca. Nie ma też jakichś wielkich problemów z równomiernością podświetlenia, przynajmniej do 2/3 wysokości, bo dolna krawędź faktycznie jest trochę ciemniejsza, szczególnie rzuca się to w oczy w nocy gdy mamy wyświetlone np. białe okno eksploratora.

Reasumując porównując Acera Swift 3 z modelem Swift 5, widać dokładnie gdzie poczyniono oszczędności. Czy są one mocno odczuwalne? Można by na ten temat długo dyskutować. Jakość materiałów jest nieco słabsza, trudno powiedzieć jaki będzie miało to wpływ na użytkowanie w dłuższym terminie. Nie zauważyłem jednak w tym modelu nic, co by go już na starcie dyskwalifikowało, przy swojej cenie to nadal bardzo solidna konstrukcja.

Acer Swift 3 – wydajność

Wydajności procesorów APU Ryzen 3000 byłem bardzo ciekawy, bo AMD z pewnością wyciągnęło sporo wniosków po poprzedniej generacji tych układów, które były swego rodzaju testem. Nie jest łatwo wejść praktycznie od nowa na rynek notebooków zdominowany przez Intela. Jak pokazuje jednak przykład modeli z serii 3000, jest z tym coraz lepiej, a liczba dostępnych konfiguracji stale rośnie. Ryzen 5 3500U to układ bazujący na architekturze Zen+ produkowany w litografii 12 nm z wbudowanym układem graficznym Vega 8. Teoretyczny maksymalny zegar to 3.8 GHz, mi udało się osiągnąć 3,7 GHz przy obciążeniu jednego rdzenia. Gdy obciążymy wszystkie, to taktowanie oscyluje w granicach 2.6 GHz.

Maksymalne TDP dla całego układu to 15W, więc to całkiem dobre porównanie dla testowanego ostatnio Core i5-1035G7 z GPU Iris Plus. W procesorze AMD mamy wbudowany układ Vega 8, którego taktowanie może dochodzić nawet do 1200 MHz, co w połączeniu z dwukanałową pamięcią RAM, powinno dać wymierne efekty w testach.

Na pierwszy rzut test w CPU-Z, wyraźnie widać, że Ryzen 5 3500U nieco odstaje tutaj od konkurencji w postaci procesorów Intela, które posiadają taką samą liczbę rdzeni i obsługiwanych wątków. Po części to kwestia architektury, a po części taktowania, Core i7-8565U w ASUS UX433 może pracować nawet z zegarem 4,6 GHz, więc ma oczywistą przewagę. Nie są to jednak różnice znaczne, choć potwierdzone w kolejnych testach.

Co ciekawe jeśli porównamy sobie wydajność w ogólnym teście PCMark 10, to różnice między wszystkimi trzema modelami praktycznie się zacierają. To nieco zaskakujące, bo jak się za chwile okaże, Swift 3 dysponuje najwolniejszym z całej trójki dyskiem SSD.

Na wielkie testy układów graficznych się nie siliłem, bo mimo wszystko te wbudowane nadal nie pozwalają na uruchomienie bardziej skomplikowanych gier. Widać jednak wyraźnie, że Vega 8 ma sporą przewagę nad najnowszym Iris Plus od Intela, ba niewiele traci do dedykowanego układu graficznego GeForce MX150 z własną pamięcią GDDR. To spora zaleta tego układu, bo mimo wszystko jakąś starszą grę czy takie np. CS: GO będziecie w stanie odpalić.

APU AMD Ryzen 5 3500U spisuje się bardzo dobrze, nawet pomimo tego, że technologicznie nie jest to najnowsza generacja architektury AMD. Za pasem mamy jednak premierę procesorów z serii 4000, które korzystają już nie tylko z architektury Zen2, ale również litografii 7 nm, co owocuje wyższymi zegarami. Wiele wskazuje na to, że będzie to bardzo mocna konkurencja dla Intela i miejmy nadzieje, że potwierdzi to też liczba dostępnych konfiguracji sprzętowych.

Dysk SSD – Kingston 256 GB NVMe 2x

Na początku myślałem, że Acer zaoszczędził i zastosował w tym modelu dysk SATA, ale okazuje się, że jest to budżetowy model NVMe z interfejsem PCIe 2x. Teoretycznie nic nie powinno stać na przeszkodzie aby i tak osiągnął wyniki znacznie lepsze niż modele SATA, a wyszło tak jak widzicie na poniższych obrazkach. Aż prosi się aby jednak w przyszłości wykorzystać znacznie lepszy nośnik.

Acer Swift 3 – bateria

Acer Swift 3 posiada wbudowaną baterię o pojemności 52 Wh, która daje całkiem spore możliwości. Przy mocnym obciążeniu w grach możliwe jest osiągnięcie nawet 2 godzin czasu pracy, co jest więcej niż przyzwoitym wynikiem. Przy małym obciążeniu czas pracy wzrasta do 8 godzin, a przy oglądaniu filmów nawet nieco dłużej. Są to wyniki na poziomie modelu Swift 5 z procesorem Intela produkowanym w litografii 10 nm, więc Swift 3 z pewnością nie ma się czego wstydzić.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 8h 5 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 8h 34 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 50%, 3D Mark) – 2h 2 minuty

Naładowanie baterii do pełna, po jej całkowitym wyczerpaniu zajmuje mniej więcej 2 godziny, więc też nie jest zbyt szybkie.

Acer Swift 3 – temperatury, hałas, pobór energii

Jeśli chodzi o temperatury to nie mam tutaj większych uwag. Przy normalnym użytkowaniu cała konstrukcja robiła się ledwo ciepła. Pod dużym obciążeniem temperatura rosła głównie w centralnej, górnej części urządzenia (to tam znajduje się procesor), ale w żadnym wypadku nie można powiedzieć aby powodowała dyskomfort. Chyba, że trzymacie notebooka na kolanach ;-). Najwyższa zmierzona wartość to około 45 stopni Celsjusza. Bardzo dobrze jest również pod względem generowanego hałasu. W czasie normalnej pracy system chłodzenia praktycznie jest niesłyszalny. Dopiero pod obciążeniem pojawia się większy szum, słyszalny (38 dB), ale niespecjalnie uciążliwy.

Pod względem poboru energii Acer Swift 3 wypada bardzo dobrze. W trybie bezczynności zasilacz pobiera około 9 W, co jest wartością bardzo skromną. W trakcie normalnej pracy jest to około 12-14 W, a pod maksymalnym obciążeniem zużycie energii dochodzi do 40 W. To świetne wyniki, które aż proszą się o zastosowanie zintegrowanego zasilacza, o którym wspominałem na samym początku tego tekstu.

Acer Swift 3 – podsumowanie

Problem z modelem Acer Swift 3 jest jeden, a mianowicie w testowanej konfiguracji nie da się go praktycznie obecnie kupić. Mi przynajmniej nie udało się go nigdzie znaleźć, choć trzeba pamiętać, że oferta może być ograniczona z racji dużego popytu na notebooki w ostatnich tygodniach. Sugerowana cena tego modelu to około 600 euro, więc powiedzmy, że byłby do kupienia w Polsce w za około 2500-2600 PLN, co czyni z niego świetną propozycję w segmencie małych i solidnych notebooków.

Owszem pewne oszczędności widać, szczególnie w materiałach, z których wykonana jest obudowa, większych ramkach wokół ekranu czy większej wadze, ale nie są to czynniki dyskwalifikujące. AMD Ryzen 5 3500U nadal jest bardzo ciekawą i solidną propozycją, a w połączeniu z nieco szybszym dyskiem SSD, może bez problemu konkurować z najnowszymi układami Intela. Procesor potraktowałbym zatem jako zaletę tego modelu, podobnie jak dużą baterię i wysoką kulturę systemu chłodzenia, który jest skuteczny, a przy tym nie jest uciążliwy, nawet pod obciążeniem. Miejmy nadzieje, że w kolejnych generacjach uda się dopracować te kilka mankamentów wymienionych w poniższych minusach.

Acer Swift 3

Orientacyjna cena testowej konfiguracji: ~2500 PLN

+ cicha praca przy lekkim obciążeniu

+ tradycyjne umieszczenie kamery wideo

+ długi czas pracy na baterii

+ podświetlenie klawiatury

+ czytnik linii papilarnych z obsługą Windows Hello

– wtyczka zasilania nie budzi mojego zaufania

– port USB 2.0 w 2020 roku, poważnie?

– bardzo wolny dysk SSD NVMe