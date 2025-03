WhatsApp z dużą nowością. Ale nikt o to nie prosił

WhatsApp wprowadza kolejną nowość, z której na razie mogą skorzystać wyłącznie uczestnicy programu beta. Nie ma jednak wątpliwości, że generatywna sztuczna inteligencja rychło trafi do wszystkich.

WhatsApp, popularny komunikator należący do Meta, wprowadza nową funkcję, która może zmienić sposób, w jaki użytkownicy tworzą ikony dla swoich grup. Dzięki najnowszej aktualizacji beta dla systemu Android (wersja 2.25.6.10), dostępnej przez Google Play Beta Program, niektórzy testerzy mogą już korzystać z narzędzia do generowania ikon grupowych zasilanego sztuczną inteligencją.

Nikt nie prosił i w sumie nikt nie potrzebował

Można powiedzieć, że jest to nowość z serii "nikt nie prosił", jednak firmy w ostatnich latach wykorzystują każdą okazję, by władować sztuczną inteligencję do swoich produktów. Nowa opcja pozwala użytkownikom tworzyć spersonalizowane ikony grupowe za pomocą AI. Zamiast przeszukiwać galerię w poszukiwaniu idealnego zdjęcia, użytkownicy mogą po prostu opisać, jak ma wyglądać ikona, a sztuczna inteligencja wygeneruje obraz na podstawie ich wskazówek.

Grafika: WABetaInfo

Nowa funkcja nie tylko ułatwia tworzenie ikon, ale także pomaga w zarządzaniu większymi społecznościami. W przypadku grup powiązanych z jednym tematem (np. klubów książki czy zespołów projektowych), AI może generować unikalne ikony dla każdej podgrupy, co ułatwia użytkownikom nawigację i identyfikację.

Na razie funkcja jest dostępna tylko dla wybranych testerów beta, którzy zainstalowali najnowszą wersję WhatsAppa z Google Play Store. Jednak, jak potwierdził WhatsApp w oficjalnym komunikacie, w najbliższych tygodniach narzędzie będzie stopniowo udostępniane większej liczbie użytkowników. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy stabilnej wersji aplikacji również mogą już z niego korzystać, co sugeruje, że pełna premiera jest bliżej, niż się wydaje.

Grafika: depositphotos