Masz ten powerbank? Producent wzywa, byś przestał go używać

– brzmi groźnie opis sytuacji nagłośnionej na X (dawniej Twitter).

Na szczęście dziecku nic się nie stało, jednak do takiej sytuacji raczej nie powinno dojść. Internauci dopytywali o firmę i model powerbanku, który wybuchł, uszkadzając meble i powodując zadymienie w pomieszczeniu. Jak się okazało, winnym zdarzenia było urządzenie Baseus, jednak z dyskusji nie dowiadujemy się informacji o konkretnym modelu. Patrząc jednak na resztki powerbanku i wpisy na X udało się dotrzeć do informacji, z których wynika, że producent już w lipcu tego roku poinformował o wycofaniu dwóch modeli swoich popularnych powerbanków, które mogą się nadmiernie przegrzewać, powodując ryzyko pożaru. Chodzi o:

Jak czytamy na oficjalnych stronach producenta, jeśli posiadasz powerbank PPCXM06 lub PPCXW06, natychmiast przestań go używać. Należy odłączyć urządzenie od wszelkich ładowarek lub urządzeń i źródeł zasilania.

Odpowiednio zutylizuj swój powerbank. Do tego czasu upewnij się, że powerbank jest umieszczony z bezpiecznym miejscu i z dala od wszelkich łatwopalnych materiałów. Nie utylizuj swojego powerbanku razem z normalnymi domowymi odpadami. Zanieś go do punktu zbiórki, wyznaczonego przez lokalny samorząd do bezpiecznej i przyjaznej środowisku utylizacji baterii.