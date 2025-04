Bez obaw, telewizory LG będą rozpoznawać twoje emocje. To dla dobra widzów

Wszystko wskazuje na to, że zaczynamy wchodzić już na szalone poziomy absurdu ze sztuczną inteligencją i najnowszy pomysł koreańskiego producenta jest na to niepodważalnym dowodem. Telewizory odczytają ludzkie emocje.

Spokojnie, niedługo telewizory LG będą po prostu rozpoznawać emocje, po to, aby doznania widza były jeszcze lepsze. Problem w tym, że wcale nie chodzi o ulepszenie wyświetlanego obrazu, lecz to co oglądający widzą pomiędzy kolejnymi programami. Emocje będą odczytywane, żeby lepiej dobierać to, czego tak bardzo oglądać nie chcemy.

Telewizory LG będą rozpoznawać twoje emocje, aby lepiej podsuwać treść

Jedna z dominujących w Korei firm, właśnie rozpoczęła wieloletni kontrakt z firmą Zenapse. To dzięki wsparciu jej technologii, opierającej się – a jakże – na sztucznej inteligencji, telewizory LG będą odczytywać emocje treści oglądanych przez widzów. W ten sposób ocenią co w duszy gra i... Jak najlepiej dobrać reklamy dla swoich użytkowników. Niestety, dobro widzów ograniczy się do trafniejszych zachęt na kolejne zakupy.

W tym tygodniu gałąź firmy LG (LG Ad Solutions) ogłosiła wejście we współpracę z firmą Zenapse, której technologia przy użyciu AI jest w stanie podzielić bazę klientów. Nie byłoby w tym niczego nowego, ale kategoria, na bazie której o tym decyduje, jest już o wiele ciekawsza. Ich specjalna technologia ma rozpoznawać emocje, które towarzyszą wybieranej treści przez widza. Następnie dobierze odpowiednie reklamy, które zagrają na strunach duszy widza.

Uszyte na miarę reklamy, miałyby się pojawiać na ekranie głównym telewizorów smart LG, na stacjach, które są wspierane przez wyświetlanie reklam oraz oczywiście wszędzie tam, gdzie dałoby się je wcisnąć wewnątrz systemu operacyjnego telewizorów.

Czy tylko o emocje chodzi? Może jest jeszcze drugie dno?

Nie ma co ukrywać, że tego typu informacja jest wręcz męcząca. Oto kolejny powód, aby dosłownie wyprowadzić się gdzieś w odległe miejsce. Może tam uda się uniknąć korporacji coraz głębiej wchodzących w głowy swoich klientów. ZenVision to nazwa technologii, która teraz ma wspierać LG w misji profilowania użytkowników. Ma ona bardzo ściśle określać grupy widzów na poziomie, który napełni kieszenie wielu branż.

Jak podaje portal ArsTechnica, ZenVision może podzielić ludzi na przykład, na osoby lubiące mieć wszystko poukładane, ale kierujące się emocjami lub chcących pomnożyć swoje bogactwo albo osoby mocno nastawione na dbanie o ciało i tak dalej. Dzięki współpracy z Zenapse, LG będzie mogło zaproponować potencjalnym branżom bardzo wyspecjalizowane dane do analizy. To może brzmieć jak jakiś drobiazg, ale ocena emocji, pory dnia, przyzwyczajeń, wieku oraz innych czynników na bazie oglądanych treści, może stworzyć dokładny profil psychologiczny. To zaś otwiera łatwiejszą drogę dla reklamodawców do widzów.

Emocje to klucz do serc... I portfelów użytkowników

Nie da się ukryć, że telewizory to wciąż jedna z najpopularniejszych urządzeń na świecie. W końcu jak często się słyszy żart o problemie ustawienia kierunku mebli w salonie, jeżeli nie ma w nim telewizora? Niezależnie od tego, czy treść miałaby być włączona tylko w tle, czy widz miałby aktywnie oglądać ulubione programy, to jest właśnie łakomy kąsek dla każdej firmy żyjącej z reklam.

Giganci mogą mydlić oczy, że chodzi o tworzenie jak najlepszej treści dla widzów. Udając, że chodzi o dobro klientów, a tak naprawdę szukając sposobu, aby łatwiej zagrać na emocjach. Dodatkowo, czy nie jest to już potwornie bezczelne i męczące? Kolejna firma szuka sposobu jak tutaj się dobrać do głów osób, które często muszą słono zapłacić za urządzenia danej firmy. Czy naprawdę już nie można czegoś włączyć bez obawy drapieżnego skanowania przez sztuczną inteligencję?