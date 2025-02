Marvel zaserwuje mroczny, brutalny i prawdziwie paskudny serial. Daredevil powraca!

Premiera serialu "Daredevil: Odrodzenie" zbliża się wielkimi krokami. Po latach przygody bohatera powrócą na ekrany — i choć wielu dawno straciło nadzieję że do tego dojdzie, to 5. marca na platformie Disney+ zadebiutują pierwsze odcinki najświeższego sezonu. Od ostatnich przygód Daredevila sporo wody upłynęło — i sporo zmieniło się w samej produkcji. Tym razem to nie będzie to serial od Netflixa, a za produkcję odpowiada Disney który wziął serial pod swoje skrzydła. Ale co wiemy produkcji i jakie ekscytujące informacje ujawniono na temat nadchodzącego sezonu?

