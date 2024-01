Marsjański helikopter już więcej nie poleci. Został uszkodzony

Ingenuity przechodzi na emeryturę

Pomysł aby na Marsa wysłać helikopter wzbudził spore zainteresowanie wśród naukowców. Czerwona planeta ma bardzo cienką atmosferę o gęstości zaledwie 1% tej ziemskiej, przez co nie było nawet pewne czy takie urządzenie będzie w stanie wznieść się w górę. NASA postanowiła jednak podjąć wyzwanie i tak powstał niewielki, ważący około 2 kilogramów helikopter Ingenuity, który widzicie na poniższym zdjęciu. Trafił on na Marsa w kwietniu 2021 roku razem z łazikiem Perseverance i miał wykonać 5 lotów testowych na przestrzeni około 30 dni. Później NASA spodziewała się, że trudne warunki na obcej planecie i problem z ładowaniem baterii uniemożliwią dalszą eksplorację planety.

Ingenuity przebił jednak oczekiwania naukowców i to kilkunastokrotnie. Przez ponad 2,5 roku wykonał 72 loty spędzając w sumie w powietrzu ponad 128 minut i pokonując dystans aż 17 km. Był on nieodłącznym towarzyszem łazika, dla którego badał okoliczny teren i pozwalał lepiej wyznaczyć trasę. Zdjęcia wykonane przez niewielki helikopter okazały się bardzo pomocne, a zakres jego misji znacząco poszerzono, badając duże połacie Marsa. Niestety wygląda na to, że nie poprawi już swoich statystyk. Kilka dni temu w trakcie lotu utracono połączenie z helikopterem, które jednak udało się odzyskać po kilku godzinach. Niestety okazało się, że najprawdopodobniej uszkodzeniu uległo jedno ze śmigieł i Ingenuity nie wzniesie się więcej w powietrze.

źródło: NASA

Nie zmienia to jednak faktu, że helikopter przebił wszystkie oczekiwania i dopiero po ponad 2 latach poddał się marsjańskiemu środowisku, gdzie musiał mierzyć się z burzami piaskowymi i dużymi wahaniami temperatury. Swoją misję kontynuuje jednak nadal łazik Perseverance, który pewnie za jakiś czas prześle nam zdjęciu swojego towarzysza i będziemy mogli ocenić uszkodzenia. Ingenuity na zawsze jednak pozostanie na kartach historii jako pierwsze urządzenie latające operującej na obcej planecie. Okazał się też sporą inspiracją dla kolejnych potencjalnych marsjańskich projektów lotniczych, które mogą być zrealizowane w przyszłości.

źródło: NASA