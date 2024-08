Sensacja na Marsie. Pod powierzchnią znajduje się ocean

Jednym z ciał niebieskich, które zaraz po Księżycu najbardziej interesuje naukowców, jest Mars. Czerwona planeta znajduje się stosunkowo niedaleko od Ziemi. Średnia odległość wynosi 228 milionów kilometrów, co oznacza, że jest w naszym zasięgu. Ponadto jest to jedyna planeta w Układzie Słonecznym, na której naukowcy widzą potencjał na odnalezienie śladów życia. Stąd też pomysł, by wysyłać łaziki marsjańskie, sondy i lądowniki na orbitę i powierzchnię Czerwonej Planety, a w przyszłości może i nawet wyślemy tam człowieka.

Możliwe, że przypuszczenia naukowców od początku było trafne. Analiza danych sejsmicznych sugeruje, że głęboko pod powierzchnią może znajdować się woda w stanie ciekłym.

Odkryto wodę głęboko pod powierzchnią Marsa

Lądownik InSight wylądował na powierzchni Marsa pod koniec listopada 2018 roku. Przez lata prowadził dane dotyczące tego, co dzieje się wewnątrz planety. Wykorzystywał w tym celu trzy główne narzędzia: SEIS do badań sejsmicznych, HP3 do badań termicznych oraz RISE sprawdzający zmiany w nachyleniu bieguna północnego względem Słońca podczas orbitowania.

Misja lądownika zakończyła się w 2022 roku, gdy naukowcy nie zdołali go wybudzić. Powłoka pyłu na panelach słonecznych była zbyt gruba, by urządzenie mogło być poprawnie zasilane. Pomimo tego, w trakcie lat jego pracy dostaliśmy masę danych, które nadal są analizowane. Zespół naukowców zajmujący się informacjami sejsmicznymi przesłanymi przez lądownik odkrył, że głęboko pod powierzchnią Marsa znajduje się woda w stanie ciekłym. Nie ma co jednak liczyć na to, że ta informacja pomoże w kolonizacji planety. Woda znajduje się w odległości od 11,5 do 20 kilometrów w głąb.

Wody ma być tyle, by wyciągnięta na powierzchnią mogła pokryć całą planetę na głębokość niemal dwóch kilometrów. To ważne odkrycie w kontekście poszukiwania życia na Marsie. Naukowcy uważają, że było ono obecne, lecz nadal brakuje na to niepodważalnego dowodu. Ostatnio pisaliśmy o innym znalezisku, które może sugerować, że Mars nie zawsze był planetą bez życia organicznego.

Grafika: depositphotos