W publikacji o mechanicznych owadach nawiązałem do robotycznych rojów pszczół, które mają w przyszłości zająć się zapylaniem roślin hodowanych poza ziemską atmosferą, co dla zwykłych zwierząt jest trudnym zadaniem. Naukowcy odpowiedzialni za ten projekt nie mieli wątpliwości, że roboty inspirowane niesamowitymi umiejętnościami zwierząt staną się inspiracją dla inżynierów kosmicznych technologii. I coż, najwyraźniej mieli rację – ta robotyczna jaszczurka jest prawie gotowa na podbój Marsa

W poszukiwaniu życia

Nie udało nam się do tej pory wykryć życia na Czerwonej Planecie, a kwestia tego, czy w ogóle kiedykolwiek się to uda, stanowi podłoże gorących dyskusji naukowców. Nie ma wątpliwości, że panujące obecnie warunki na Marsie obniżają prawdopodobieństwa odnalezienia tam życia, ale miliardy lat temu sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Naukowcy uważają, że woda na Marsie znajdowała się wystarczająco długo, by życie mogło się tam rozwinąć. Planeta jest dziś pozbawioną tlenu, ponurą i nieprzyjazną pustynią. Istnieją jednak organizmy, które mogłyby przetrwać w tak skrajnych warunkach. Mowa o mikroorganizmach beztlenowych, których odkrycie mogłoby rzucić zupełnie inne światło na Marsa.

Źródło: Depostiphotos

Między innymi poszukiwaniem takich form życia zajmie się robot naukowców z Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. A do stworzenia go inżynierowie zainspirowali się mistrzem przetrwania na pustyni – jaszczurką.

Robo-jaszczurka wspierana sztuczną inteligencją

Przedstawiciele chińskiej uczelni opracowali w ramach projektu bezzałogowych łazików robota, który najlepiej radzić będzie sobie z trudnym ternem powierzchni Marsa. Nawierzchnia to głównie skały i ziarniste grunty, dlatego standardowe łaziki mogą mieć problemy z dynamicznym poruszaniem. Przedstawiony w czasopiśmie Biomimetics MDPI robotyczny jaszczur, ma czuć się tam jak ryba w wodzie (albo jaszczurka na pustyni). Wszystko dzięki elastycznej strukturze, która imituje ciało zwierzęcia.

Konstrukcja kręgosłupa łączy się z ze stawami biodrowymi, a te zaś składają się z dwóch mechanizmów, pozwalających na unoszenie się bez utraty równowagi. Stopy wyposażono w elastyczne palce i pazur, a każda z nóg ma dwa zawiasy i koło zębate, wywołujące ruch wahadłowy.

„Konstrukcja nóg wykorzystuje mechanizm czteroprzegubowy, który zapewnia stały ruch podnoszenia. Stopa składa się z aktywnej kostki i okrągłej podkładki z czterema elastycznymi palcami, które skutecznie chwytają glebę i skały”

Początkowo robota testowano w symulacji komputerowej, ale obiecujące wyniki doprowadziły do stworzenia modelu techniką druku 3D. Sztuczna inteligencja dba o poprawne replikowanie ruchów jaszczurki, a elastyczna konstrukcja świetnie sprawdziła się w testowym środowisku, opracowanym na wzór powierzchni Marsa. Trzon projektu jest gotowy, ale naukowcy muszą jeszcze zadbać o niezbędne szczegóły. Robot nie ma jeszcze bowiem elementów uszczelniających, które ochronią go przed pyłem i glebą – podobnie z korpusem, wykonanym obecnie z żywicznego materiału. Trwają także prace nad rozwijaniem modeli uczenia maszynowego oraz zapewnieniem ciągłego zasilania robota.

Źródło: Depositphotos

Po wprowadzeniu tych poprawek mechaniczna jaszczurka będzie gotowa do eksplorowania Marsa w bezzałogowych misjach.

