Szalony pomysł naukowców. Będziemy szukać skamieniałości na Marsie

Mars nadal jest jedną niewiadomą. Mimo tego, że po jego powierzchni porusza się już sporo maszyn, a wokół niego orbitują kolejne, nadal nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiele podstawowych pytań. Czy istnieje tam życie? To pytanie od dziesięcioleci nurtuje naukowców i entuzjastów kosmosu. Dzięki nowemu instrumentowi opracowanemu przez zespół z Uniwersytetu w Bernie odpowiedź może być bliżej niż kiedykolwiek.

Ostateczny dowód na życie na Marsie?

Mars, choć dziś jest suchą i nieprzyjazną planetą, w odległej przeszłości mógł być zupełnie inny. Naukowcy sądzą, że miliardy lat temu na jego powierzchni istniały oceany, rzeki i gęstsza atmosfera, co stwarzało warunki potencjalnie sprzyjające rozwojowi prostych form życia. Mamy jednak na to jedynie dowody poszlakowe. Choć obecne warunki na Marsie – w tym brak wody w stanie ciekłym, promieniowanie kosmiczne i reaktywna gleba – czynią go mało przyjaznym dla życia, to ślady dawnych mikroorganizmów mogły przetrwać w skałach, szczególnie w gipsowych formacjach.

Grafika: University of Bern

Zespół z Uniwersytetu w Bernie, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Nauki i Technologii Houari Boumediene w Algierii, przetestował LIMS (Laser Ionization Mass Spectrometer) na ziemskich próbkach gipsu pochodzących z Algierii. Te skały, liczące około pięciu milionów lat, powstały w warunkach podobnych do tych, które mogły istnieć na Marsie. Dzięki LIMS udało się wykryć ślady mikroskopijnych skamieniałości bakterii utleniających siarkę.

Urządzenie wykorzystuje laser femtosekundowy, który "strzela" w próbki 40 razy na sekundę, powodując ablację i jonizację materiału. Powstałe jony są analizowane przez spektrometr masowy, tworząc trójwymiarową mapę chemiczną próbki. Dzięki temu instrument może wykrywać nie tylko organiczne związki, ale także odróżniać minerały powstałe w wyniku procesów biologicznych od tych, które powstały w sposób abiotyczny.

LIMS to nie tylko przełom w badaniach Marsa. Instrument ten ma już zaplanowaną misję na Księżyc w 2027 roku, gdzie zostanie wykorzystany do analizy chemicznej skał księżycowych. Jednak to jego potencjał w poszukiwaniu życia na Marsie jest szczególnie ekscytujący.