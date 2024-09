W ubiegłym tygodniu i naukowcy i internauci zareagowali zaskoczeniem — łazik Perseverance dostrzegł na Marsie czarno-białą skałę o paskowanej strukturze, zupełnie inną od tych, które widziano dotychczas na Czerwonej Planecie. Czyżby Mars skrywał przed nami coś, co dotychczas umykało naszej wrodzonej ciekawości? Wygląda na to, że tak!

Perseverance od prawie miesiąca "wspina się" po stromych zboczach w kierunku krawędzi krateru Jezero, badając skały, które mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat wczesnej historii Marsa. Od dłuższego czasu łazik nie znalazł niczego ciekawego, ale zmieniło się to, gdy łazik dotarł na bardziej płaski odcinek. Z tego miejsca Perseverance ma teraz widok na znane punkty orientacyjne z wcześniejszych etapów misji. Trzeba przyznać, że łazik już wyjeździł na Czerwonej Planecie sporo roboczogodzin i co ważne — wytrzymuje specyficzne warunki na planecie.

Podczas przemierzania żwirowego terenu, naukowcy zwrócili uwagę na obiekt o nietypowym wyglądzie, dostrzeżony na zdjęciach wykonanych przez kamery nawigacyjne o niskiej rozdzielczości. Skałę nazwano: "Freya Castle" i została ona poddana dokładniejszej obserwacji za pomocą kamery Mastcam-Z, która pozwoliła przyjrzeć się jej bliżej. Napotkany obiekt ma średnicę około 20 cm i wyróżnia się charakterystycznym wzorem naprzemiennych czarnych i białych pasków. Ów wzór natychmiast wzbudził zainteresowanie w internecie, a wśród entuzjastów pojawiły się liczne teorie na temat pochodzenia skały. Na Reddicie niektórzy stwierdzili nawet (nie wiadomo, czy była to ironia), że skała może być efektem pobytu na Marsie... kosmitów. Trudno — rzecz jasna — zweryfikować takie teorie.

Czegoś takiego nie widziano wcześniej ani w kraterze Jezero, ani prawdopodobnie na całym Marsie. Wstępne analizy sugerują, że "paski" na jej powierzchni mogą być wynikiem procesów magmowych lub metamorficznych. Różni się od podłoża, co wskazuje, że mogła zostać przetransportowana z innego miejsca – być może stoczyła się z wyżej położonego punktu. Taka możliwość budzi w naukowcach ogromne zainteresowanie, a dalsze badania mogą pozwolić na odnalezienie miejsca, z którego pochodzi skała. W dalszym ciągu ciekawe jest również to, jaki jest jej rzeczywisty skład.

Ów obiekt to jedno z wielu interesujących odkryć dokonanych przez Perseverance w ostatnim czasie. Od momentu zbliżenia się do krawędzi krateru, łazik natrafił na sporą różnorodność skał, w tym na różnorodną kolekcję głazów w rejonie „Mount Washburn”. Możliwe, że są to bardzo stare skały wydobyte z głębi Marsa przez uderzenie meteorytu, które teraz leżą odsłonięte na krawędzi krateru Jezero. Przyszłe badania odpowiedzą na pytanie, czy Perseverance napotka więcej takich niesamowitych formacji i co jeszcze skrywa powierzchnia Czerwonej Planety.