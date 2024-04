Nocny maraton anime w Multikinie to nie lada okazja, by przeżyć doceniane powszechnie produkcje Studia Ghibli na wielkim ekranie. Dla fanów twórczości Hayao Miyazakiego, choć nie tylko, jeden dzień w maju będzie szczególną datą, gdyż widzowie będą mieli możliwość obejrzenia trzech kultowych filmów w trakcie jednego seansie.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Multikina, Studio Ghibli, znane z niezwykłych animacji, już od lat przyciąga widzów swoją wyjątkową poetyką i oryginalnością, a filmy Miyazakiego stały się kamieniami milowymi w historii kina, wprowadzając anime do kanonu światowego kina.

Maraton anime w Multikinie - jakie filmy

W Multikinie będzie można zanurzyć się w magicznym świecie trzech klasyków: "Księżniczki Mononoke", "Spirited Away: W krainie bogów" oraz "Ruchomego zamku Hauru". "Księżniczka Mononoke" to opowieść o konflikcie między cywilizacją a naturą, która zachwyca swoją głębią i wizualną pięknem. Natomiast "Spirited Away: W krainie bogów" to nagradzana animacja, która skłania do refleksji nad własnymi lękami i niepewnościami.

Z kolei "Ruchomy zamek Hauru" zabiera widza w świat pełen magii i niesamowitych postaci, łącząc w sobie elementy fantasy i steampunkowej technologii. To film, który z pewnością zapadnie w pamięć każdemu widzowi.

Anime w kinie - kiedy odbędzie się maraton NMF?

Wszyscy fani kina anime powinni zacznaczyć datę 17 maja w swoich kalendarzach i wybrać się na wyjątkowy maraton w Multikinie, który rozpocznie się o godzinie 22:00. To niepowtarzalna okazja, by ponownie przeżyć magię i urok animacji Miyazakiego na wielkim ekranie.

Maraton anime w Multikinie - lista kin

Maraton anime odbędzie się 17 maja (piątek) w Multikinach; Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Tychy Gemini, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, Zabrze