Czemu miałbyś zmienić ikonę pojazdu w Mapach Google? Bo już można!

Nowe ikony pojazdu w Mapach Google na iOS i Android

Niestety wybór nie jest zbyt szeroki i klasyczną strzałkę zastąpić można tylko jednym z trzech aut. Do wyboru są: tradycyjne auto osobowe w kolorze czerwonym, nieco pojemniejszy suv/jeep w kolorze żółtym oraz pickup/ciężarówka w kolorze zielonym. Tak, Google przygotowało niestety tylko trzy opcje, co może być odrobinę rozczarowujące, bo po wskazaniu typu auta chciałbym móc zmienić mu kolor na taki, który odpowiadałby mi najbardziej. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.

Jeszcze kilka takich zmian i Mapy Google będą idealne. Oto nowe, przeprojektowane Google Maps

By zrezygnować ze strzałki nawigacyjnej i wybrać jedno z aut należy po prostu tapnąć na znacznik w trakcie nawigacji i wtedy naszym oczom powinno ukazać się menu wyboru. Według strony Google, nowość ta nie jest jeszcze dostępna, ale wielu osobom udało się ją aktywować. Co ciekawe, wcześniej taka opcja pojawiła się w nawigacji uruchomionej z poziomu Android Auto. Nie sposób nie dostrzec też analogii do tego, co oferuje Waze.

Jak zmienić ikonę pojazdu w Mapach Google (Android i iOS)