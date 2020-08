Zasadniczym założeniem było takie przemodelowanie i przeprojektowanie Map Google, by jeszcze lepiej widzieć różnice w środowisku naturalnym, co daje lepszy wgląd w obszar, który przeglądamy. Góry, pustynie, plaże czy gęste lasy – sporo jest tego na naszej planecie. Przeprojetowane oprogramowanie, na którym tym razem będzie wszystko jeszcze lepiej widać, trafi do 220 krajów, które aktualnie posiadają dostęp do Map Google, a zmiany mają dotyczyć nie tylko pozamiejskich rejonów, ale również metropolii, jak i małych miasteczek. Dodatkowo mapy ulic będą jeszcze bardziej szczegółowe.