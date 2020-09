Jak działają Mapy Google?

Bo jeśli pytać o historię oraz aktualne mechanizmy, według których funkcjonuje tak ogromny projekt, to należy się zwrócić do człowieka, który od lat sprawia, że Mapy Google są lepsze i bogatsze w treści. Takich lokalnych przewodników, którzy współpracują z Google nie brakuje na całym świecie i to właśnie dzięki nim aplikacja staje się coraz bardziej użyteczna.

Oto nowe, przeprojektowane Google Maps

Poznajcie lokalnego przewodnika

Jacek N. Kozioł opowiada o kulisach Map Google i programu lokalny przewodnik

Ale jak się okazuje, przyszłość Map Google nie należy do wybrańców, lecz do każdego z nas, bo każda drobna edycja, aktualizacja czy modyfikacja może wiele zmienić. Tłumaczy to Jacek N. Kozioł w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach. Gość Konrad Kozłowskiego (to ja!) nie ukrywa, że nie wszystkie zmiany w Mapach Google były właściwe, ale trudno dziś podważać ich rolę i znaczenie w naszej codzienności. Zapytany o największego konkurenta potrafił mnie solidnie zaskoczyć i mam wrażenie, że jego odpowiedź zrobi też wrażenie i na Was. Miłego słuchania!

